'El hormiguero' celebró este lunes el Día Mundial de la Radio con uno de los locutores más reconocidos del país. Carlos Alsina, conductor de 'Más de uno' en Onda Cero, charló con Pablo Motos horas después de unir su voz con la de sus principales competidores, Àngels Barceló (Cadena Ser) y Carlos Herrera (COPE), en una retransmisión simultánea.

Durante la entrevista, el periodista aprovechó para lanzar una crítica a Pedro Sánchez por no haber acudido aún a su programa: "Me parece una anomalía que el presidente del Gobierno de mi país (...) en la radio, solo haya hecho entrevistas en una cadena y en un programa".

Alsina hacía referencia a 'Hoy por hoy', el matinal de la Ser: "Esto no es culpa de Àngels Barceló, si viniera a mi programa yo de qué me iba a quejar, pero es anómalo que eso suceda. Ya no es que no venga conmigo, es que no va a ninguna otra cadena de radio, y mira si hay en España".

Sin pensárselo dos veces, Motos no dudó en apoyar las palabras de su invitado: "Estoy de acuerdo contigo porque un presidente del Gobierno es un empleado". La conversación sobre Sánchez no se quedó ahí y Alsina reveló la conversación que mantuvo con su equipo hace unos meses. "No sé si debería contarlo, pero bueno, ya que estamos...", comenzó diciendo.

"En septiembre de este año, una persona muy relevante del entorno del presidente manifestó su interés en tomarse un café conmigo, consciente de estas cosas que digo cada vez que el presidente da una entrevista a una cadena de radio", explicó el locutor: "Me dijo que se había tomado la decisión de que el presidente hiciera una entrevista en mi programa".

Después de preguntar en qué fecha se iba a producir esa entrevista, desde Moncloa le aseguraron que "si no era en septiembre, sería en octubre". Sin embargo, cuatro meses después, su encuentro con el presidente aún no se ha producido, tal y como lamentó.

"Hay como una falta de valor de la palabra dada, que tampoco tiene mucha importancia porque es una palabra que me han dado a mí, pero que te digan que como muy tarde en octubre, nos plantemos en febrero y no se haya cumplido... Creo que eso no ayuda a que uno se crea las cosas que dicen", afirmó Alsina.