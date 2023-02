Una de las colaboradoras de 'Sálvame' está viviendo un momento personal muy duro. Teyo López, padre de la benaventana Marta López, ha fallecido este martes, según ha desvelado la propia colaboradora en su cuenta oficial de Instagram: "Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas. Buen viaje, papá".

A lo largo de las últimas horas, muchos presentadores y tertulianos de Telecinco le han enviado mensajes de cariño y apoyo a la exconcursante de programas como 'GH' y 'Supervivientes'. Uno de los más destacados ha sido el que Kiko Hernández le ha dedicado en pleno directo en 'Sálvame'.

"Quiero mandar un beso muy fuerte a Marta López y a su familia. Anoche falleció su padre. Decirte desde aquí que queremos mucho a esa familia. Tello nos veía todas las tardes. Allá dónde estés, aquí seguiremos para que nos sigas viendo. Buen viaje", aseguró Kiko Hernández al inicio del programa de este martes.

Hace unas semanas, la colaboradora de 'Sálvame' y 'Ya es mediodía' compartió una instantánea en la que cogía la mano de su padre, al que se podía ver con una vía intravenosa y un gotero en un hospital: "Ánimo, campeón. Sabes que yo heredé tu fuerza".

Aunque durante la trayectoria de Marta ha sido muy discreto, Teyo ha protagonizado momentos muy emotivos muy emotivos junto a su hija. Por ejemplo, a su salida de 'Supervivientes', la colaboradora recibió la llamada de su padre, asegurándole que no hubo momento en el que no pensara en él y así se lo hizo saber, entre lágrimas, en la conexión en directo: "He rezado todos los días para que estuvieras bien".