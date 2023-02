Tras la victoria de Blanca Paloma, Agoney se tuvo que conformar con un meritorio segundo puesto y con él, la zamorana Mónica Peña, una de las bailarinas que le acompañaba en su puesta en escena.

"Estoy muy agradecida de haber vivido esta experiencia rodeada de gente de la hostia con tantísimo talento. Me llevo este campamento Krusty en el corazón para siembre. Me voy de aquí muy inspirada y con recuerdos inolvidables. También me voy con la sensación agridulce que deja esa cara B que tiene la TV (... la fosa de los bailarines y otras aventuras) y con la lengua quemada (las tazas malditas) pero qué guay.... Qué bien rodeados hemos estado, qué de risas y momentazos, GRACIAS", ha expresado la benaventana tras su participación en el certamen.

Su paso por el Benidorm Fest supone un punto y seguido a su brillante y trabajada carrera. Desde Benavente a Shanghái pasando por el programa 'Fama a bailar' hasta ser una de las bailarinas de Lola Índigo y otros reconocidos artistas como Shakira, coreógrafa y profesora de baile.

Además, el próximo 23 de abril organiza junto a Christian Casas (su pareja y hermano del popular actor Mario Casas) la primera edición del Festival Hometown Urban Dance en Benavente.