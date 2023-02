'Más vale tarde' dejará de contar con uno de sus presentadores durante un tiempo. Iñaki López ha anunciado que abandona el magacín de tarde de laSexta por un problema de salud que le obliga a apartarse de las cámaras.

"Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco", ha contado en su perfil personal de Twitter.

Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar.

— Iñaki López (@_InakiLopez_) 3 de febrero de 2023

El periodista no ha entrado en detalles concretos de la dolencia que padece, si bien por la forma de contarlo se deduce que no es una cuestión de gravedad. No obstante, ha tomado la decisión de causar baja en Atresmedia para reponerse por completo.

Aprovechando el comunicado sobre su baja laboral, Iñaki López ha aprovechado para presumir de familia, posando en una foto con su mujer, Andrea Ropero, y su hijo Roke, al que en los próximos meses darán un hermanito.

