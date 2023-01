El tercer puesto alcanzado el año pasado por Chanel con 'SloMo' ha inyectado un poco más de emoción a este segundo Benidorm Fest, cuyas semifinales tendrán lugar este martes y este jueves, con la final programada para el sábado 4 de febrero. En 2022, 14 canciones fueron las seleccionas, y este año ascienden a 18. Las repasamos.

1. 'Quiero arder', Agoney

Este tinerfeño, que fue aspirante a la final pre-eurovisiva de 2017, desdobla su voz en este número de intimidante base electrónica: ruiseñor wagneriano y castigador de verbo seco. “¡Arde!”, ordena en tono marcial, con actitud de ‘dominatrix’. Es el segundo favorito en las casas de apuestas.

2. 'Desde que tú estás', Alfred García

Balada ‘in crescendo’ bien trabada, aunque poco sorprendente, que este joven veterano de El Prat firma con Raül Gómez (coautor de ‘Mi canción’, la pieza que en 2018 compartió con Amaia en Eurovisión). Haciéndose el misterioso, advierte que el tema es “un homenaje” sin precisar por ahora a qué.

3. 'Yo quisiera', Alice Wonder

La voz que emocionó a la reina Letizia (en un acto de duelo pandémico) luce un sinuoso carisma en esta pieza minimalista, de torturada emotividad y subsuelo disruptivo. Apuesta osada de la madrileña Alice Climent, tan ajena a los cánones eurovisivos que quién sabe qué podría pasar.

4. 'Flamenco', Aritz Aren

Olvídense del título: lo de este cantante-bailarín valenciano transpira una latinidad genérica y a granel, a penas maquillada con un toque de guitarra y castañuela. Cliché andante, bilingüe y de poesía tan libidinosa como bochornosa: “no quiero que acabe tonight / si es contigo me siento tan high”.

5. 'Eaea', Blanca Paloma

Repetidora, la ilicitana conserva aquí vestigios new age de aquel ‘Secreto de agua’ del año pasado sumando un cante más flamenco, con palmas y quejido, en diálogo con flotantes sonidos electrónicos. Intento de jondo futurista con cierto exceso de densidad.

6. 'Uff!', E'Femme

Demasiado parecido con ‘SloMo’ (en el estribillo de corte machacón) guarda la onomatopéyica carta de esta ‘girl band’ fascinada por el k-pop, con su lenguaraz inserto rapero y su despliegue de ‘spanglish’ libidinoso: “Tan hard como un tsunami / Aparta que estoy coming”.

7. 'La Lola', Famous

Famous Oberogo es un veterano al que la victoria en ‘OT’ (2018) no sirvió para asentar su carrera. Contraataca con este previsible número pop con sabores urbanos latinos, ganchos de producción, tonada gritona y un mensaje a favor de “la fuerza de la mujer”. Ojo a la tal Lola, que “todo lo que pisa, lo controla”.

8. 'Mi familia', Fusa Nocta

‘Efecto Rosalía’ (versión 2018, la de ‘El mal querer’) en este intento de vender un flamenco modernísimo, con cante arrebatado y ‘autotune’ (vetado en Eurovisión), entre palmas, jaleo y cirugía urbana. La valenciana Miriam Nares clama por los valores del sur en una defensa de la institución familiar. Encabeza el ranking de apuestas.

9. 'Inviernos en Marte', José Otero

Suerte de ‘power ballad’ atormentada, en la que este canario con experiencia en ‘La Voz México’ conjura el desamor y las calabazas sintiendo, no alcanzamos a saber cómo, que está “flotando en otra dimensión”. Aparatosa y sobreactuada, si bien su voz es de las mejor dotadas de esta quinta.

10. 'Quiero y duelo', Karmento

Aquí, el influjo es el de Rozalén y las nuevas voces de la canción-folk. Karmento, Carmen Toledo, también es de Albacete y brinda una canción bonita y cantada con hermosura, asistida por una guitarra cálida, palmas y percusiones. Letra transmisora de las zozobras del alma, coronada por un “loroló“ un poco tosco.

11. 'Arcadia', Megara

La figura mitológica de Megara (primera mujer de Heracles) ampara esta tentativa de llevar a Eurovisión un aquelarre metalero con base electrónica industrial. Su autoproclamado ‘fucksia rock’ no está al borde de invadir Polonia a lo Rammstein, pero suministra poderío y urgencia: Arcadia, meca a la que aspiramos entre la “lluvia de dagas”.

12. 'No nos moverán', Meler

Desesperada súplica de congelar el momento para que “dure una eternidad”. Muchachos fogosos, Jonathan, Javier y Lorenzo funden sus voces en una medianía pop sin doble fondo. Filósofos en construcción, abogan por apurar la espuma de los días, dado que “las mejores noches no se pueden planear”.

13 'Tracción', Rakky Ripper

La granadina Raquel García Cabrerizo, Rakky Ripper, no acaba de digerir la negativa por respuesta en este asalto hyperpop e hypertechno en el que lo da todo para liberar la tensión sexual acumulada: “No me digas que no / ¿No sientes la tracción?”. La apuesta musicalmente más rupturista, aunque de aventurado encaje eurovisivo.

14. 'Aire', Sharonne

El ‘senior’ del paquete resulta ser este sabadellense de 46 años, Cristóbal Garrido, ganador del Drag Race España, que ya en 2001 aspiró a Eurovisión como miembro del grupo Trans-X. Lo intenta ahora a lomos de un sobreexcitado corte pop y abogando por el fortalecimiento interior: “Nadie te parará / Solo deja que tu niño salga al exterior”. ¿Seguro?

15. 'Que esclati tot', Siderland

Trece años después de la retirada de Andorra, este trío barcelonés trata de reintroducir el catalán en Eurovisión y cuenta con un potable exponente pop de estribillo tribal y doble de percusión para conjurar el amor no correspondido. “Estic cansat / Per què hauria de lluitar / Si no m’estimes?”. Su director musical es Daniel Anglès (‘Eufòria’, TV3).

16. 'Tuki', Sofía Martín

Que la lengua castellana se ‘latinoamericaniza’ de modo galopante vuelve a indicarlo el tema de esta alicantina, cuyo título (vocablo originario de Venezuela) alude, al parecer, a conseguir lo que uno se propone. “Tuki, bien cuqui”, canta con un deje muy Chanel sobre una voluptuosa alfombra tropical.

17. 'Sayonara', Twin Melody

Japonés, inglés, francés y euskera se cruzan aquí con el castellano con el propósito de despedirnos de “todo lo malo”, en general, que pueda depararnos la vida. Pieza lineal, poco memorable y, sí, trabajada coreografía, a cargo de las gemelas guipuzcoanas, ‘vedettes’ de Tik Tok, Aitana y Paula Etxeberria.

18. 'Nochentera', Vicco

El disco-pop desliza aquí su más claro exponente a cargo de la catalana, de Tiana, Victoria Riba. Hedonismo para bailar bajo la bola de espejos, digno de Kylie Minogue. Aunque figura en el 7º puesto en las apuestas, podría dar la sorpresa: es la canción con más reproducciones, más de un millón en Spotify.