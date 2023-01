"Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent" ha comunicado Dani Martínez en su perfil de Instagram con una imagen en la que ya anunciaba 'DEJO GOT TALENT'. Una decisión que nadie esperaba y que él mismo ha querido contar en primera persona a todos sus seguidores para que no haya ninguna especulación al respecto.

El cómico ha asegurado que en estos momentos está "100% centrado e ilusionado" con su programa en Movistar, 'Martínez y Hermanos', y ha dejado caer que habrá "otros proyectos". Para él, ha sido "un placer intentar llevar un poco de alegría y diversión" con su puesto en 'Got Talent', pero reflexionando ha llegado a la conclusión de que "mi etapa de jurado había llegado a su final para emprender nuevos retos". Dani ha confesado que "he vivido cuatro temporadas apasionantes en esa silla, disfrutando del gran show de la televisión" y también ha agradecido "a todo el equipo del programa, de la primera a la última persona" porque "vuestro trabajo ha hecho mejor el mío". Con estas emotivas palabras, el presentador de televisión ha anunciado la decisión de retirarse del jurado de 'Got Talent' para centrarse de lleno en el programa que dirige y en los nuevos proyectos profesionales que pueden venir en los próximos meses. Una decisión que ha meditado y que hoy, la ha hecho pública en su perfil de Instagram.