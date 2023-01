La fase de octavos de final de la Copa del Rey también estará presente este jueves en La 1 de TVE (20:55 horas) con el Villarreal-Real Madrid. Será un partido en el que los blancos buscarán el billete a cuartos ante un rival con el que perdieron hace doce días en Liga (2-1). Juan Carlos Rivero será el encargado de narrar el partido, que contará con los comentarios de Carlos Marchena y las entrevistas de Andrés Rubio. Posteriormente, La 1 de TVE estrena ‘Todos contra 1’ (22:50 horas), el nuevo concurso en el que cada semana un concursante en plató o un espectador desde casa podrá ganar hasta 100.000 euros resolviendo espectaculares retos. Los concursantes del formato presentado por Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez tendrán que hacer gala de intuición, osadía y rapidez mental para resolver las cuestiones que se le planteen. La respuesta correcta no se encuentra en los libros o en la red, por lo que solo hay una manera de dar con ella: realizar estos experimentos en plató y en increíbles localizaciones exteriores. Cada programa estará formado por diez rondas. La apuesta del concursante se medirá con la media de las apuestas de toda España, y el resultado que se aproxime más a la solución ganará cada una de las primeras nueve rondas e irá acumulando sumas de dinero. Sin embargo, será la décima y definitiva ronda la que determine quién se lleva el bote total del premio. ¿Ganará el participante de plató o será un espectador seleccionado al azar de entre todos los que han jugado a través de la App? Antes de la ronda final, el concursante podrá usar dos comodines que le ayudarán en la estimación de sus cálculos, pero la respuesta definitiva será siempre suya: el comodín de tu provincia, que le indicará la respuesta más popular entre los habitantes de su provincia que han participado a través de la App; y el comodín de la llamada, para poder llamar en directo a la persona de su entorno que considera más sabia. Además, estará acompañado en plató por personalidades famosas que también tendrán un papel importante en el desarrollo del juego.

Chicote visita Málaga en laSexta

Por su parte, una nueva entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ ocupa el prime time de laSexta (22:30 horas). El espacio conducido por Alberto Chicote en laSexta se desplaza hasta Málaga para atender la llamada de socorro de Vanesa, hija de los propietarios de ‘Bámbola’, un local que no conquista al público y que amenaza con pasar factura a la relación de sus padres. La situación del local es difícil: su oferta no atrae al público, que no apuesta por las discusiones como plato principal. La dueña, María Jesús, descuida los fogones por la sala mientras su marido, José, es incapaz de tomar las riendas de sus obligaciones. Una situación que provoca constantes desatinos, que ha disparado las deudas y que ha obligado a su hija a hacerse cargo de las facturas. Para enderezar la situación, Chicote se reunirá con la pareja en la playa en que José fue camarero para tratar de comprometer a ambos a la hora de reflotar ‘Bámbola’. Pero, además de amigos y familiares, habrá una persona muy importante para María Jesús que acudirá al servicio de reapertura del local, poniendo a prueba su cocina y la atención de José.

‘Horizonte’ regresa esta noche (22:45 horas) a Cuatro. El programa analizará el sistema VioGen para la protección de las víctimas de violencia de género. Para ello contará con la participación de José Jiménez Planelles, criminalista forense y especialista en Balística Forense; Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género; Ángeles Álvarez, activista feminista y una de las impulsoras del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en su etapa como diputada del PSOE; y Cristina Andreu, directora de cine, presidenta de la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA).

Telecinco apuesta por una nueva gala de ‘Pesadilla en el Paraíso’ (22:50 horas). Kiko Jiménez o Maite Galdeano: uno de los dos nominados se convertirá en el primer expulsado. El elegido para abandonar la granja, el que menor apoyo haya acumulado en la votación abierta en la app de Mitele, tendrá un papel clave en las nominaciones. Este decidirá directamente la identidad de uno de los nuevos nominados. El segundo candidato a la expulsión será seleccionado por sus compañeros.

Anne Igartiburu, invitada en Antena 3

Antena 3 emite esta noche una nueva entrega de ‘El hormiguero’ (21:45 horas). En esta ocasión, la presentadora Anne Igartiburu charlará con Pablo Motos sobre sus próximos proyectos entre los que se encuentra su participación en la nueva edición de ‘Tu cara me suena’, que aún no tiene fecha de estreno en la cadena de Atresmedia.