'El desafío' regresa esta viernes a Antena 3 con su tercera edición. Roberto Leal se vuelve a poner al frente del formato en el que, en esta ocasión, Florentino Fernández, Ana Guerra, Laura Escanes, Rosa López, Jorge Lorenzo, Jorge Blanco, Mariló Montero y Boris Izaguirre se enfrentarán cada semana a los desafíos propuestos con el objetivo de ser el mejor y el más competitivo en el juego.

En esta tercera temporada, repiten como jueces Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val, para valorar cada semana los esfuerzos de las celebrities. Yotele habla con Roberto Leal de la nueva temporada de 'El desafío' en Antena 3, entre otros temas.

¿Cómo estás, a horas de estrenar la tercera temporada de ‘El Desafío’?

Ilusionado y con ganas de que se vea, porque cuando uno está tan contento con el resultado y avalado por el resto de los compañeros, deseando parir este niño que se llama tercera temporada de ‘El Desafío’ y esperar que el público lo acoja con tanto cariño como nosotros.

¿Qué novedades puedes contar, respecto a anteriores ediciones?

En verdad, la mecánica es la misma, creo que cuando algo funciona, lo único que hay que ponerle es la misma pasión o más y la diferencia con la edición anterior, es evolucionar con nuevos retos, desafíos, pruebas que sean más espectaculares. Cuando decimos que esta edición es mejor, es porque las pruebas son más complicadas en algunos casos, más llamativas, el casting se ha tenido que preparar mucho más a conciencia, porque saben que aquí no se viene a jugar, se viene a competir y se nota en el resultado y la tensión constante.

¿Ha habido riesgo? ¿Cuántas veces se ha necesitado asistencia médica?

Ha habido lesionados, riesgo hay siempre. Cuando te subes con un arnés y te suben a cuatro metros de altura, hay riesgo, porque a pesar de que lleves protección, no hay nada seguro, es raro que ocurra algo, pero hay muchos sustos, porque hay cosas que se salen de lo ensayado o del grupo de profesionales que están en todo momento. En el caso de Jorge Blanco, se ha lesionado seriamente, porque, además, ellos son tan competitivos que se entregan muchísimo y porque luego te puede salir bien o mal. Tampoco podemos dar la imagen de que es un programa inseguro, porque no lo es, al contrario, está blindado, pero sí que tiene ese momento de hacer apnea fuera de la piscina, porque te quedas sin respiración y eso al final es una de las bazas de ‘El Desafío’.

En la presentación comentaste que la prueba que más respeto te da, es la apnea…

La palabra apnea ya acongoja y hay quien la disfruta y Juandi, el instructor, me cuando lea esta entrevista, me dirá que me meta en la piscina, porque además ya lo intentó conmigo en su día, fui dos semanas solo y me di cuenta de que me pensaba que era más bueno de lo que soy debajo del agua... Que tiene que ver con la concentración, seguro, que tiene que ver con el entrenamiento, seguro, que tiene que ver con que te guste, pues también. A día de hoy, haría cualquier prueba antes que la apnea, pero también te digo, que me acabaran empujando a la piscina, de todas formas, no sé cuándo, pero acabara pasando, mientras, voy buscando un neopreno de mi talla.

Si te propusieran hacer alguna prueba del programa, ¿cuál sería?

Las que más me gustan son las de acrobacias, cuando veo a Juan Betancourt, en la edición anterior o Cristina Pedroche, cuando viene de invitada, todo lo que sea acrobacias de verdad, en la que implique mucho esfuerzo físico, pero que también, haya una coreografía o algo que sea armonioso, dentro de la fuerza, me gusta mucho porque lo admiro. Creo que es mucho más brillante, cuando en la prueba tienes la mente por un lado y el cuerpo por otro y tienen que congeniar, aunque no lo parezca, cuando me subo a más de dos metros de altura, también tengo vértigo. Haría eso, antes que la apnea.

¿Qué concursantes te ha sorprendido más?

Me ha encantado conocer a Laura Escanes, que no la conocía anteriormente, sí por redes, pero no estaba en mi círculo de personas que compartía ambiciones o trabajo y de repente me he encontrado con una competidora nata y va a demostrar que, trabajando de verdad, se pueden conseguir muchas cosas.

Mariló Montero la conocía profesionalmente pero no de forma cercana, creo que ha demostrado también que es la que más ha currado, ha dedicado más días a dejarse la piel en cada prueba y Jorge Lorenzo, todos tenemos una imagen hermética en MotoGP, pero aquí se ha soltado, ha ido de menos a más y ha demostrado que es muy divertido y que tiene mucho talento

Habéis comentado que Mariló Montero ha sido la que más se ha implicado en el programa…

Sí, todos se implican, porque si no estás perdiendo el tiempo en este programa, pero se referían a que Mariló no ha desconectado durante todos los meses de grabación. Mariló, se propuso hacerlo muy bien y lo ha conseguido de pleno. Cuando terminaba de ensayar, se iba a su casa y si tenía que tocar un instrumento, se lo llevaba, si tenía que hacer equilibrios, buscaba horas de donde no había, para entrenar. Nos ha dado una lección de entrega y de cariño al programa, porque eso es un acto de generosidad, al fin y al cabo.

Cambiando de tema, parece que fue ayer, pero casi tres años desde el regreso de ‘Pasapalabra’ a Antena 3, ¿qué balance haces y para cuando el bote entre Orestes y Rafa?

Siempre me lo preguntan en la calle... El bote no lo tengo yo, eso dependerá de los concursantes, de que uno acierte las veinticinco palabras, antes que el otro. Ojalá sea pronto y se lo lleve quien se lo merezca de verdad, a día de hoy, te podría decir que se dividiera, porque Orestes y Rafa, están demostrando un nivel muy alto, pero esto no se sabe y creo que es uno de los encantos de ‘Pasapalabra’, que el día menos pensado, te dan esa alegría/susto de que de pronto se lleva el bote como me pasó con Pablo, eso también es la magia del programa.