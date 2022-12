Agoney da un paso más para cumplir su sueño de representar a España en el Festival de Eurovisión. Después de proclamarse subcampeón de 'Dúos increíbles' con Ana Belén, el artista canario es uno de los 18 artistas que participará en el Benidorm Fest 2023 con 'Quiero arder', una explosiva canción compuesta por él mismo junto a Black Panda.

'Quiero arder' es una canción de "alta temperatura" que se alza sobre un juego de violines que se fusionan en una base de electrónica impredecible y multisensorial, que el cantante defenderá en el certamen de TVE con una actuación ideada por David Pizarro, el escenógrafo que diseñó el videoclip de 'En el coche' de Aitana. YOTELE habla con Agoney sobre su candidatura al Benidorm Fest 2023 con 'Quiero arder', entre otros temas.

¿Cómo te encuentras después de que se haya publicado 'Quiero arder'?

Estoy feliz de venir a este festival con una canción que me representa de verdad y auténtica. Una canción que he creado y que me apetecía y, sobre todo, necesitaba hacer. Imagínate que yo voy a Eurovisión 2018 con una canción que se llama ‘Magia’, que era muy happy y haciendo un truco de magia, que a mí, la verdad, me parecía un coñazo. No lo veía. Se me criticó mucho porque pedí que no me votasen. Lo recuerdo como si fuese ayer, pero es que no era.

También como artista debes sentirte cómodo con lo que defiendes.

Por mí y por todos. Imagínate que voy yo con algo con lo que voy a hacer el ridículo, y eso se nota. Ahora estoy contento.

¿En qué te has inspirado? ¿En Mónica Naranjo, por ejemplo?

Se me pregunta mucho por Mónica porque entiendo que es una de las voces más privilegiadas de este país, con un registro muy extenso. Quizás no hay muchas personas con ese registro, y por eso se me compara con ella y con Adam Lambert. Yo le invito a los periodistas que le pregunten lo mismo a los 40 artistas que hay en este país y que son todos iguales: hombres heterosexuales que cantan exactamente igual y que no logro distinguir cuando los escucho en la radio.

A algunas personas, ‘Quiero arder’ le recuerda en cierto momento a ‘Siren Song’ de Maruk, canción que iba a representar a Ucrania en el año 2019 y que se retiró.

Me lo dijeron antes pero no sé quién es.

Además, cambias de registro con ‘Quiero arder’.

Mira, te voy a contar una anécdota. Le enseñe el tema a mi abuela. Estaba la parte hablada y, cuando llega el pre-estribillo, me dice ‘¿Quién es esa chica?’ (Risas). Y le dije que era yo.

Cuando hablamos contigo en la rueda de prensa de ‘Dúos increíbles’, no sabías si te ibas a presentar al Benidorm Fest. Es más, solo quedaban pocos días para que se cerrase el plazo. ¿Qué hizo convencerte al final?

El tema. Tenía la propuesta sobre la mesa con otro tema, pero yo no lo veía. Me decían que iba a ser genial para mi carrera y que iba a sonar en todas partes. Y sí, iba a ser un tema que lo peta en todas las radios de este país y de fuera, pero yo no quería eso. Quería algo auténtico de verdad. Con el que dijese ‘esto soy yo’ y con lo que me sintiese orgullo dentro de 40 años cuando lo volviese a ver. Al final, les hice la 13-14 y no se enteraron. Me quisieron matar porque hice lo que me dio la gana a sus espaldas, pero era lo que quería hacer.

¿En la puesta en escena habrá mucho sexo y sensualidad?

No va a haber sexo porque en la letra no lo hay. Eso era en ‘Ángel caído’, que era un tema para desfogarme y que hubiera sexo en directo. Aquí la letra va por otra parte, pero es verdad que tiene un punto erótico.

¿Tienes pensada ya la puesta en escena entonces?

Sí.

En el Benidorm Fest 2023, también compartes cartel con Alfred García. Me imagino que es especial compartir con esta experiencia tras ‘OT’.

Me chocó verlo aquí en la primera rueda de prensa que hicimos. Le miraba y decía ‘OT vibes’. Era muy raro esto porque, además, le veo muy poco, pero es bonito volver a verlo, ver que sigue igual y vivir lo que vamos a vivir allí en Benidorm.

¿Qué opinión tienes de los temas de tus compañeros?

Hay canciones con la que yo me sumaría a ella tal y como están. Con Alice Wonder me subiría desde ya.

Con la relación amor-odio que has tenido con Eurovisión, ¿es un sueño cumplido subirte al escenario del Benidorm Fest 2023?

Sí, porque me hace mucha ilusión realmente. Esto nunca lo he hablado. No sé si recuerdan lo que pasó cuando salí de ‘OT’. Yo no vi la semifinal de Eurovisión 2018 por ver la película de ‘Coco’. Había muerto mi madre. ¿Tú te piensas que me iba a importar Eurovisión en ese momento? Si a alguien que le pasa eso le importa, tiene poco corazón. A mí lo único que me apetecía y necesitaba era encerrarme con mis amigos y mi familia y ver una puta película de animación y llorar. No me apetecía ver un festival por el que me estaban machacándome por ciertas cosas. No me daba la gana. No quería. Ahora, han pasado 5 años y estoy aquí con lo que quiero, con lo que me gusta y una canción que es una declaración de intenciones con la que voy a hacer arder Liverpool.

¿Cómo te estás tomando todo ese 'hate' que puede haber hacia a ti?

Yo siempre digo que soy como impermeable y que nada me afecta, pero no es así. Es mentira. Cuando lees cientos de mensajes… Sobre todo, me hace daño por los demás. Tú me escribes a mí por mi condición sexual y a mí puede que no me afecte, pero puede haber un niño en su casa que lo puede leer y va a decir que si a mí me están insultando, qué le van a decir a él. Eso me hace más daño que pensar otra cosa. A mí eso me jode más.

Aparte del Benidorm Fest, vienes de ser subcampeón de la primera edición de ‘Dúos Increíbles’ con Ana Belén después de regalarnos actuaciones sublimes. ¿Qué balance haces de la experiencia? Mucha gente alabó vuestra actuación con ‘Eloisse’.

Es que es genial. Lo más fuerte es que me lo había propuesto Ana Belén. Me dijo: “Cariño, hay un tema que me quedaría muy bien. Se llama ‘Eloisse’”. Es un regalo esa mujer. Cómo canta, cómo se cuida su instrumento y cabeza, cómo me ha abrazado y acogido… Ella no para de llamarme y decir que fui yo el que le he enseñado a ella. Qué dice, señora. Al contrario, ella me ha enseñado a mí.

Es que estabais predestinados a ser dúo en el programa.

Es como somos muy parecidos. Yo soy muy pesado con el tomillo. Estoy todo el día con mi infusión. De repente, me veo a Ana Belén con su termo con infusión de tomillo, y yo flipando porque éramos iguales en cuanto a entrenamiento y cuidados de la voz. Nos cuidamos muy parecido, nos gustan las mismas cosas… Ha sido una cosa… Ha sido una admiración mutua. Tengo unas ganas de abrazarla de nuevo.