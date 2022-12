Jorge Javier Vázquez recibió el pasado sábado una sorpresa en el 'Deluxe'. Susi Caramelo visitó el plató del programa para entrevistar al presentador con motivo del reciente lanzamiento de 'Antes del olvido', su nuevo libro. Por una noche, el de Telecinco se sentó en el sillón de los invitados para hablar sin pudor sobre algunos de los aspectos más íntimos y desconocidos de su vida.

En un momento de la conversación, la humorista se detuvo en una de las confesiones que realiza Jorge Javier en las páginas de su libro: "Dices que durante años has tenido complejo con el tamaño de tu pene y que estás pensando en hacerte un tratamiento para darle grosor". Sin pensárselo dos veces, el escritor reconoció que ya había dado ese paso: "¡Pues ya me lo he hecho!".

Jorge Javier explicó que el tratamiento en cuestión consiste en inyectarse ácido hialurónico en el glande: "Queda precioso". "Te queda como una cosa muy bonita y juvenil", afirmó ante Susi Caramelo, que tiró de humor durante toda la charla: "¡Enséñaselo a nuestro público!".

"Yo no me lo creo, tías", admitió mientras su compañero afirmaba que la intervención de la que hablaba "ahora está muy de moda". "Otra cosa más a la que estoy esclavizado, ahora ya al rejuvenecimiento", apuntó antes de dejar caer: "Hombre, es que a los tíos también todo con los años...".