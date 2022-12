La última entrega de 'Pesadilla en El Paraíso: El debate' contó con un importante imprevisto. Ion Aramendi sorprendió este domingo a los espectadores de Telecinco al ser el encargado de conducir la nueva gala del reality por problema que le surgió a última hora a su presentador titular: "¡No soy Carlos Sobera!".

Afortunadamente, el problema de Sobera no estuvo relacionado con la salud, sino con un imprevisto de última hora en su viaje de regreso a España: "Estaba tranquilamente en Londres, venía para aquí y le han jugado una mala pasada los vuelos, las conexiones. Ya sabéis que ha habido mucho movimiento de viajes, de viajeros en todos los aeropuertos y el pobre se ha quedado atascado en Barcelona".

“Le mandamos un abrazo muy fuerte, igual llega a lo largo de la noche. Pero vamos, que está muy bien, no le pasa nada, simplemente que no llegaba”, aclaró el presentador de 'Reacción en cadena', el nuevo concurso que Telecinco estrenará la próxima semana.

El contratiempo de Carlos Sobera también despertó los chascarrillos de Nagore Robles, que debutó como presentadora de 'Pesadilla en El Paraíso: el Debate' en la franja previa a la emisión en Telecinco: "He hablado con el piloto del vuelo en el que viajaba Carlos, le he dicho que me quiero estrenar, así que ha salido tarde, llega un rato después y yo voy a presentar un ratito con vosotros en Mitele Plus".

Cabe recordar que, la semana pasada, Lara Álvarez también tuvo que ausentarse de la gala del domingo de 'Pesadilla en el Paraíso' por problemas de salud. "Está mala. Yo creo que cogió bastante frío en la noche del miércoles. Está con fiebre, creo que con 38, y por tanto no puede estar en directo con nosotros este domingo", aseguró Carlos Sobera en directo.

Después de hacer esta aclaración, aprovechó para desearle una pronta recuperación a la asturiana: "Espero que estés en la camita y bien tapada. Te mandamos un besazo enorme y, sobre todo, te deseamos que te recuperes muy pronto, te echamos un montón de menos".