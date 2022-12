Zamora enamora y sus gentes también, incluso hasta el mismísimo Cristiano Ronaldo. La prensa del corazón sitúa a una zamorana como romance del futbolista portugués, pareja actual de la modelo Georgina Rodríguez. El programa 'Socialité' de Telecinco presentado por María Patiño ha mantenido una conversación telefónica con la supuesta amante de Cristiano Ronaldo en 2009: la zamorana Marisa Sandoval.

La modelo zamorana relata al programa dedicado al mundo del cotilleo, moda y belleza su relación esporádica con Cristiano, a quien define como un hombre "cariñoso, atento, simpático, divertido, amable y respetuoso", pero no romántico. No obstante, Marisa Sandoval le describe como un "buen amante" durante el tiempo de su historia fugaz que ahora vuelve a salir a la luz. En este sentido, cabe recordar que el "affaire" entre Cristiano Ronaldo y Marisa Sandoval se produjo en el año 2009, antes de que Cristiano empezara una relación con Georgina e incluso con Irina Shayk, es decir, que el astro portugués estaba soltero, por lo que no se puede hablar de infidelidad.

Preguntada por los periodistas de Telecinco, Marisa Sandoval asegura haberse quedado "satisfecha" durante sus relaciones sexuales con el jugador luso, con quien compartió una etapa de su vida "bastante bonita" y "diferente al resto", según sus palabras. Pero, ¿por qué terminó el romance? La zamorana Marisa Sandoval alude a la "presión mediática" como el motivo de la ruptura de la relación con Cristiano Ronaldo.

¿Quién es la zamorana Marisa Sandoval?

La aparición de la zamorana Marisa Sandoval en el mundo de la televisión no es nueva. La joven fue Miss Zamora y actualmente es actriz, modelo y fundadora de una clínica de belleza en Madrid con servicios de peluquería, depilación, masajes, manicura, pedicura y otros tratamientos como extensión de pestañas o radiofrecuencia. Participó en el reality de Hombres y Mujeres y viceversa en 2008, de hecho, fue la primera tronista de la historia del programa. En su Instagram posee más de 73.000 seguidores y también tiene cuenta en Only Fans con más de una treintena de publicaciones.

Guerra de hermanas entre Georgina y Patricia

En los últimos días, el canal de Mediaset también abordó la polémica relación entre Georgina Rodríguez y su hermana Patricia. La hermana tacha de “sinvergüenza y mala persona” a Georgina, a quien acusa de burlarse de su precaria situación laboral que le ha llevado hasta estar de okupa en una vivienda. Aunque, según desveló en televisión, actualmente Patricia ha encontrado trabajo como ayudante de cocina y camarera y ya puede permitirse el pago de un alquiler, según informaron en el programa conducido por María Patiño, presentadora que se enteró en directo de su aparición en el nuevo videoclip navideño de Mariah Carey, 'Joy to the world'.

El último partido de Cristiano, en el banquillo

Portugal aplastó el miércoles a Suiza en octavos de final del Mundial de Qatar (6-1), en un encuentro en el que Cristiano empezó en el banquillo y no saltó al campo hasta el minuto 73.

Cristiano, de 37 años, estuvo involucrado en una nueva controversia por mostrar su descontento al ser sustituido durante el partido Portugal-Corea del Sur de la fase de grupos del Mundial de Qatar.

"Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡joder!", le habría dicho el delantero luso al técnico Fernando Santos, quien inicialmente atribuyó el comentario a una disputa con un jugador surcoreano.

Santos, en rueda de prensa, reconoció el lunes que no le gustó "nada" el gesto: "Primero, en la entrevista 'flash', yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me gustó nada, no, no me gustó para nada".

El técnico descartó cualquier malestar con su jugador, pero en el partido de octavos contra la selección helvética no lo puso de inicio por una "cuestión estratégica", afirmó.

El futuro de Cristiano Ronaldo, en el aire

El ya exjugador del Manchester United busca equipo. Tras los últimos rumores de su fichaje por Al Nassr, el futbolista negó haberse comprometido con el conjunto saudí al término del encuentro que su selección, Portugal, disputó contra Suiza y que clasificó al conjunto luso para los cuartos de final del Mundial (6-1).

Cristiano fue suplente y saltó al campo en la segunda parte. Apenas se detuvo en la zona mixta del estadio de Lusail. Al ser preguntado por su fichaje por el Al Nassr dijo: "No, no es cierto".

Además, el ya exjugador del Manchester United deseó una pronta recuperación a Pelé: "Mejoría para Pelé. Nuestro rey tiene que mejorar, es lo que queremos".

Al ser preguntado si su sueño es ser campeón del mundo, el goleador luso dijo que "claro que sí". Con la victoria ante Suiza, Portugal asegura su presencia en cuartos de final, en los que se enfrentará a Marruecos el próximo sábado.