El lio amoroso entre Alba Carrillo y Jorge Pérez le ha sentado muy bien a Telecinco para alimentar las escaleras de sus programas y rellenar horas de contenido. Como no podía ser de otra manera, 'Sálvame' se ha hecho eco de esto y no ha dudado en investigar si hay más vídeos o sucedió algo más que aún no ha salido a la luz.

Respecto a esto, Terelu Campos y Adela González aseguraron que existen hasta 21 vídeos de lo que pasó en la fiesta de la productora de Ana Rosa: "Al programa le consta que hay gente que ha estado allí que ha visto muchas cosas, que todavía no ha hablado y va a hablar", apuntaba Adela durante 'Sálvame Naranja'. Más tarde, también se trataron las declaraciones de Jorge Pérez, donde atacaba a programas por "subirse al carro". Estas palabras no gustaron nada a Terelu, que de forma sutil, lanzó un dardo a Unieron Content, productora de Ana Rosa en la que trabaja el propio Jorge. "Esto pasa dentro de una fiesta nuestra y sería mucho más normal que nos grabáramos. Pero ahora resulta, que los buenos no son tan buenos y los malos tampoco son tan malos. Esto pasa dentro de una fiesta nuestra y nadie comunica al exterior que esto está pasando, porque esto lo ponemos nosotros", aseguró la presentadora. Con estas palabras, Terelu deja caer que ellos no avisarían a alguien externo para que filtrase la información, sino que serían ellos mismo los que contaría lo sucedido. "Nosotros no nos boicoteamos a nosotros mismo, es de cajón", sentenció la presentadora, desatando un estruendoso aplauso en plató. De hecho, hay que recordar que incluso la propia Ana Rosa criticó que se hubiera grabado y difundido un vídeo grabado en la fiesta de su empresa.