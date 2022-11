La próxima gala del ‘Mediafest Night Fever’ contará con importantes cambios y ausencias, eso sí, de última hora. Irma Soriano ha anunciado este jueves en 'Sálvame' que no podrá participar en esta semana en el formato de Telecinco después de que haya dado positivo en covid.

"Me he estado librando de cogerlo, pero ayer di positivo. Me ha pillado aquí en Jaén con mi madre y eso me causa una mayor preocupación y miedo. Además, me ha dado fuerte", afirmó la presentadora en su videollamada en ‘Sálvame’.

"Estoy con mucha rabia y mucha pena porque además el próximo viernes es muy importante por todos los cambios (en la mecánica)", afirmó Irma Soriano. "Te deseo una pronta recuperación, pero como lo hiciste la primera noche, tampoco te vamos a echar mucho de menos", le contestó Kiko Hernández desde el plató de 'Sálvame'.

Ante esta inesperada ausencia, Telecinco y La Fábrica de la Tele han cerrado a contrarreloj el fichaje de Víctor Sandoval para cubrir provisionalmente el hueco de Soriano en el elenco de participantes. El colaborador ya participó anteriormente en el formato, casualmente, también sustituyendo a María Patiño tras dar positivo en covid.

Raquel Bollo debutará como aspirante

La baja temporal de Irma Soriano también tiene lugar después de que se haya conocido que Raquel Bollo debutará en el 'Mediafest' como aspirante, ya que no tendrá su continuidad garantizada debido a la nueva modificación de su mecánica.

La diseñadora y exconcursante de 'GH VIP' se retará con uno de los tres peor valorados de la noche, algo parecido a lo que ha ocurrido en otros talents como 'Se llama copla' y 'A tu vera', entre otros. Tras interpretar 'Y, sin embargo, te quiero' junto a Davinia, el público tendrá la última palabra con sus votos para decidir quién es merecedor de continuar con su andadura en el ‘Mediafest Night Fever’.

En esta entrega, los ocho protagonistas regresan de nuevo al escenario para cantar acompañados por artistas de diferentes estilos como Azúcar Moreno, Natalia Rodríguez, Helena Bianco, Ainhoa Cantalapiedra, K-Narias, Las Supremas de Móstoles, Selena Leo y Shakira Martínez.