Ana Rosa Quintana regresó el pasado mes de octubre a televisión. Tras permanecer casi un año alejada de las cámaras para centrarse en su tratamiento contra el cáncer, la reina de las mañanas recuperó su trono y retomó su labor al frente del magacín que lleva su nombre en Telecinco. 'El programa de Ana Rosa' recuperaba de esta forma su esencia y los editoriales de su presentadora.

En este sentido, la periodista genera cada mañana división de opiniones por su claro posiconamiento ante determinados temas relacionados con la política. Sobre este asunto se ha pronunciado en una entrevista para El Confi TV, donde se muestra tajante al ser preguntada por posibles presiones: "Supongo que habrá gente a la que le gustará y gente a la que no le gustará".

"Al final, yo no hago programas para que guste a los políticos, lo hago para que le guste a la audiencia, intentando informar objetivamente. Ha tenido buena acogida y lo ves cada día en la curva de audiencia", afirma Ana Rosa sobre los polémicos mensajes que lanza al inicio de cada entrega: "Estamos viviendo un periodo tremendo de polarización, y al que se sale un poquito del discurso que alguien espera los haters le crecen como los hongos. Aun así, yo a eso soy bastante inmune".

No obstante, la comunicadora recalca que en su programa "hay personas de todas las sensibilidades, de todos los medios, y nunca a nadie, jamás, se le ha dicho qué tiene que decir o de qué tiene que hablar". Sobre cómo surgieron sus editoriales, recalca que "todo el mundo hace y dice lo que le parece". "Y yo ese día quería decirlo. Entendí que no quería condicionar a los colaboradores que estaban en la mesa y por eso me puse en otro lado. Era mi opinión y mi percepción. Es algo mío, no es ni siquiera la línea editorial del programa", explica.

En la citada entrevista, afirma que siguen intentando contar con la visita del presidente, Pedro Sánchez, en el plató: "Evidentemente, a mi vuelta, le pedimos la entrevista y nos dijeron que cuando pudiera ser". "Verdaderamente este hombre no para. Está todo el día montado en el avión y no digo que sea para pasearse. Así que cuando lo crea oportuno... vendrá", reconoce Ana Rosa.