Jon Kortajarena visitó esta semana 'La Resistencia' para hablar de 'El Inmortal', su nueva serie en Movistar +. El conocido actor pudo charlar con David Broncano de la ficción y hacer balance de su papel en el proyecto. El también modelo quiso confesar cómo se había preparado su interpretación, lo que dio lugar a una curiosa anécdota que tuvo que ser censurada por el programa de entrevistas.

Kortajarena detalló cómo se había inspirado para preparar a su personaje: "Es un presentador de televisión de los 90 bastante conocido, que se mete mucha farlopa. Tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la Jet Set", reconoció jugando al despiste con la identidad de la persona.

El intérprete confesó que pronto descubrió de que había existido un conocido comunicador con estas características: "Cuando empecé a ver programas de entonces me di cuenta de que iba muy puesto. El real, en el que yo me inspiré, pero no lo digas, no me jodas", le pidió a Broncano.

A pesar de sus intentos por evitar desvelar la identidad, acabó soltándose. Cuando se dispuso a contar algo comprometido, el programa sustituyó su voz por un pitido permanente para censurar o que hablaba el invitado con el presentador: "Vaya error, tremendo error", se escuchó decir únicamente a Broncano dejando con la duda a los espectadores.