Nuria Roca acabó roja de la vergüenza en la última entrega de 'La Roca' por el incómodo momento que provocó su marido, Juan del Val. La pareja tiene acostumbrados a los espectadores de laSexta a sus divertidas anécdotas de pareja, pero en esta ocasión el colaborador quiso poner en apuros a su mujer. El escritor lanzó una confesión sobre los ex de la presentadora y la buena relación que mantiene con uno de ellos.

El programa de los domingos se detuvo en hablar sobre las exparejas y si va bien tener amistad tras la ruptura: "¿Tienes relación con tus ex?", planteó la comuncadora antes de contestar ella misma negando que tuviese buena sintonía con sus ex. Su respuesta hizo estallar a su marido: "¿Cómo que no? ¡Tú sí! No puedes mentir, te debes a tu audiencia", soltó.

La valenciana, sonrojada quiso arreglar su contestación: "A ver, he dicho no… y al final, bueno, sí. Todo depende de cómo sean los ex". Su respuesta provocó la duda de Gonzalo Miró, que se interesó por saber cómo era esta relación y preguntó si llegaban a quedar.

La presentadora negó que se viesen a solas o que fuesen a cenar juntos, lo que no esperaba es que su marido volviese a desmentir su versión de los hechos: "¿Tú no has cenado en el último mes? ¡Y de viaje!", lanzó al aire poniendo en apuros a la también colaboradora de Pablo Motos en 'El Hormiguero'.