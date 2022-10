Después de pasar por el cine, el teatro, el extinto partido político UPyD, Ciudadanos, el PP de la Comunidad de Madrid y la Oficina del Español, Toni Cantó ha estrenado su nuevo programa, Con Toni. Lo ha hecho con 8 minutos de monólogo en el que se ha dedicado a comentar la actualidad, sobre todo los últimos temas de la comunidad LGTBI, de una forma que muchos en redes sociales han considerado ofensiva.

Muchos ya auguraban este resultado antes de conocer el programa, simplemente por la cadena en la que se emite, 7NN. Se trata de un canal que se estrenó el 12 de octubre, cuyos únicos accionistas son dos miembros de la Fundación Nacional Francisco Franco, que podría ser ilegalizada próximamente. Al frente del canal se encuentra Marcial Cuquerella, exdirector general de Intereconomía, columnista hasta junio del digital de Vox, gaceta.es, y vinculado a la asociación ultraconservadora Hazte Oír.

El canal tiene unas fuertes vinculaciones con VOX y con organizaciones ultraconservadoras y su próxima cara visible será la de Marcos de Quinto, expresidente de Coca-Cola en España y exdiputado de Ciudadanos que se incorporará al canal próximamente con su nueva televisión.

En ese marco, Toni Cantó estrena su nuevo proyecto, un late night de formato clásico compuesto por un monólogo, una entrevista y una tertulia con sus colaboradores a la que no se le podría llamar debate ya que todos ellos comparten la misma ideología.

El Orgullo cual safari

Cantó ha empezado diciendo que su programa es un lugar con libertad de expresión en el que se puede hacer humor con todo, recordando así el valor que abandera Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del PP de Madrid que lo acogió el año pasado.

Uno de los momentos que más ha indignado a las redes sociales es en el que que Toni Cantó ha descrito una manifestación del Orgullo LGTBI: "Nos escupían e insultaban a todos los que no éramos de izquierdas". Y ha ahondado aún más en una comparación que ha molestado mucho a la comunidad. "Si no eres de izquierdas allí hay que ir como quién va de safari, mirando desde lo alto para que las fieras no te alcancen"

El actor ha querido además hablar de "La ley trans y su precursor, el nacionalismo", relacionando así los dos conceptos en múltiples ocasiones. "Este país pretende que yo no pueda decir que Manuel, que se siente mujer y quiere llamarse Vanesa, es un hombre. Y ojo, conste que yo no estoy en contra de que Manuel se sienta Vanesa, estoy en contra de que Manuel me obligue a creer lo mismo que él, o que ella, o que elle, no sé, me hago un lío", ha dicho Cantó

Se ha reído además de la autodeterminación de género diciendo que "ya hay demasiados géneros, tantos que en este país puedes cambiarte de género cada dos días sin repetir en un año", aunque este punto sea uno de los más valorados por la comunidad Trans.

Esta hipótesis de @LaEtxebarria explicando el porqué de la obsesión por Ley Trans está muy bien tirada. Dinero de Irán y de Argentina. pic.twitter.com/jnXVU0kSa6 — Marcial Cuquerella (@cuquemar) 22 de octubre de 2022

En este tema ha ahondado con su primera entrevistada, Lucia Etxeberría que ha lanzado su hipótesis sobre por qué se ha aprobado en España una Ley Trans: por las supuestas relaciones que, según la escritora, Podemos tiene con Irán y Argentina.

Pocas collejas te dio Amparo Baró. https://t.co/My85EOCbRt — Soberbia Soviética (@Jazzmaster_86) 23 de octubre de 2022

Pues casi que estaba mejor callado en la oficina del español sin hacer nada. Entre todos nos sale a cuenta darle una paguita y que no haga lo que sea que es esto. https://t.co/DDPcB6vBu5 — Brad (@queme_cuentas) 23 de octubre de 2022

Lo bueno que tiene haber visto esto es que ahora me siento supergraciosa y superinteligente 🥲 https://t.co/Zh5xns22ql — Virginia de la Puente (@virginiadlp) 23 de octubre de 2022

Las reacciones no tardaron en llegar, esa misma noche, las redes se incendiaron con tuits contra el monólogo de Cantó