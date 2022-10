El ingreso hospitalario de Kiko Rivera ha vuelto a sacudir los cimientos de la familia Pantoja y, como no podía ser de otra manera, Telecinco ha tratado el tema en 'Sálvame'. Para ello, el programa se ha desplazado hasta un evento en el que estaba participando Anabel Pantoja con el fin de obtener más detalles del estado de salud del DJ.

"Estoy bien, pero no me preguntéis a mí porque lo importante es que Kiko esté bien. Lo importante es el hospital. No voy a hablar de su estado, ni de cómo nos hemos enterado, ni anda porque creo que eso es información secundaria", ha dicho de forma genérica a todos los medios. "Estamos tranquilos. Su mujer ha salido hablando y por respeto, porque además le quiero muchísimo, no voy a hablar de esto", ha sentenciado la influencer mientras salía del evento sin responder a las preguntas de los periodistas que la rodeaban.

Sin embargo, Raúl Triguero, reportero de 'Sálvame' ha intentado retenerla para que entrase en directo al programa o al menos le concediese algo de información extra. No obstante, la sobrina de Isabel Pantoja se ha negado, alegando que ya había hablado con el equipo de programa por WhatsApp. Lo único que ha pedido conseguir el periodista es la confirmación de que esta noticia se le dio a conocer a través de Irene Rosales. Pero no ha podido averiguar nada más porque al intentar iniciar una conexión con el programa, Anabel ha salido corriendo, dando esquinazo al formato de Telecinco.

"Le he preguntado si ha sido ella la que ha avisado a su tía Isabel Pantoja, me ha dicho que no quería entrar en estos temas, ya que eran temas familiares y personales", ha relatado el reportero. También ha añadido que "no era una pregunta complicada y que podría haber respondido sin ningún tipo de problema, pero ya sabéis cómo es", ha dicho en directo.

El más crítico con Anabel ha sido Kiko Matamoros: "Si hubiese sido otro compañero, ahora mismo le estaríamos arrancando la cabeza. Me parece una actitud soberbia, sobrada y absurda". Terelu Campos, por su parte, ha sido un poco más suave: "El otro día fuimos a verla y a apoyar su negocio, pero hoy era el día de ponerte un minuto con tus compañeros de 'Sálvame'". Gema López ha sido la encargada de cerrar esta ronda de críticas: "Anabel tiene que aprender a tratar a la prensa y a no entrar, de manera amable, en los temas que no quiere atender. Lo que no puede hacer es ese divismo".