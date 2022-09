'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' no han expulsado a Rocío Flores y Alba Carrillo, como se ha publicado esta semana en varios medios de comunicación. La hija de Rocío Carrasco se encuentra en plenas negociaciones para volver al magacín matinal.

No se descarta que finalmente no vuelva tras no llegar a un acuerdo, pero lo cierto es que aún se encuentra en conversaciones con Unicorn Content, productora del espacio matinal de Telecinco en el que colabora desde su salida de 'Supervivientes', tal y como ha podido saber YOTELE. "La noticia que ha salido publicada, el titular es completamente falso, y sí que pediría que cuando se den noticias sobre mí al menos que sean verídicas", declaró ante los micrófonos de Europa Press.

Por su parte, Alba Carrillo seguirá ligada a 'Ya es mediodía'. La colaboradora es enemiga pública de Jorge Javier Vázquez, que esta semana ha hecho pública que le ha ganado una demanda a su madre, Lucía Pariente.

Pese a este hecho, la colaboración de Carrillo en el espacio que actualmente presenta Joaquín Prat ha sido renovada y seguirá como siempre, según ha verificado este portal. La propia interesada lo ha confirmado también por su parte en declaraciones a La Razón: "Es mentira".

"Voy a seguir en ‘Ya es Mediodía’, donde creo que están muy contentos conmigo y yo también con ellos”, afirmó la modelo y finalista de 'GH VIP 7' en declaraciones para el mencionado medio.