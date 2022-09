Jorge Javier Vázquez está de enhorabuena. El presentador de 'Sálvame', que acaba de reincorporarse al programa tras tomarse unas semanas de vacaciones, ha anunciado en sus redes sociales que ha salido victorioso de la demanda que le interpuso Lucía Pariente tras sus fuertes desencuentros en la primera edición de 'Secret Story', emitida entre septiembre y diciembre del pasado año.

"Un recuerdo emocionado para Lucía Pariente, que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido", ha escrito el presentador del reality show junto a una fotografía que recoge el fallo de la sentencia: "Se absuelve a Mediaset España Comunicación S.A. y D. Jorge Javier Vázquez Morales de todos los pedimentos de la demanda".

Un recuerdo emocionado para @luciarpj que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido. pic.twitter.com/3Aw0SCfd6F — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 22 de septiembre de 2022

Cabe recordar que la buena relación entre Jorge Javier y Alba Carrillo quedó completamente rota tras el paso de la madre de la colaboradora por 'Secret story'. De hecho, el presentador le lanzó un aviso desde 'Sálvame' el pasado mes de mayo: "Es una petición de muy buen rollo (...) Alba Carrillo, te pido de todo corazón y por favor, que en la medida de lo posible no me nombres nunca para nada. Tú imagínate que yo me he muerto".

"Bastante humillante para mí es tener que verte en 'Ya es mediodía' sabiendo que tu madre me ha puesto un juicio y que tengo que ir a juicio por tu madre. En el último programa os comportasteis de manera muy ingrata y fuisteis muy poco agradecidas. Bastante tengo que aguantar con verte", añadió.

La última gran bronca de Jorge Javier con Lucía Pariente se produjo en la final del reality producido por Zeppelin, después de que la exconcursante recordara que Cristina Porta tenía un bolígrafo escondido en la casa. "Mentís tú y tu hija, las dos", le espetó el comunicador a la madre de la modelo, que no se quedó callada: "Tienes un valor cojonudo porque eso no es verdad. Venga hombre, bravucón".

Jorge Javier reaccionó expulsando a Lucía de plató, pero ella se negó a irse por la puerta de atrás: "No he mentido, no me voy a ir". Después de que el rostro de Telecinco amenazara con no continuar con el programa acabó estallando contra Pariente: "Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo".