La ya famosa maldición de 'Sálvame' no da tregua a los colaboradores del espacio vespertino de Telecinco. A la larga lista de percances que han sufrido durante los últimos meses se suma ahora una nueva operación a la que tendrá que someterse Lydia Lozano. La periodista, que el pasado mes de abril se rompió el radio, tendrá que pasar esta misma semana por quirófano debido a una delicada lesión de espalda.

Así lo avanzó durante la tarde de ayer Omar Suárez, reportero del programa: "Este fin de semana no se ha levantado de la cama por los fuertes dolores y ayer tuvo que acudir a urgencias". Más adelante fue la propia Lydia, completamente devastada, quien dio más detalles sobre este nuevo varapalo.

La tertuliana se ha roto la octava vértebra y, como sufre osteoporosis, se le ha pegado a la séptima, tal y como ella misma reveló entre lágrimas. "Estoy fatal. Llevo una racha...", lamentó a la salida del hospital tras someterse a las pruebas preoperatorias: "No paro de llorar desde que me lo dijeron ayer".

"Tenía mucho dolor y no pude ir ayer a trabajar. Me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama", explicó Lydia. La operación será complicada y la recuperación lenta: "Los médicos me han dicho que me lo tome en serio".

"Tengo que andar mucho y llevar un chaleco muy incómodo. Tengo que estar dos días hospitalizada, me ingresan el jueves", explicó Lydia, que reconoció tener "mogollón" de miedo a las operaciones.