Anne Igartiburu se prepara para afrontar un nuevo reto profesional algo inédito para ella. La presentadora compaginará su faceta de presentadora de 'Corazón' en los fines de semana de La 1 de TVE con su faceta de concursante de la décima temporada de 'Tu cara me suena', propuesta que le llegó por parte de un rostro con el que trabajó durante muchos años, y que ahora volverán a encontrarse: "Me llamo Anna Camprubí, productora de Gestmusic y con la que trabajé en 'Mira quién baila'.

"Yo con Gestmusic he hecho un programazo como fue 'Mira quién baila'. Un Ferrari. Cuando me llamaron, le dije que iba a mirar porque, precisamente, ya estoy libre entre semana porque ahora estoy los fines. Me ha encajado todo perfecto y vamos a ver", afirmó Igartiburu en declaraciones concedidas a YOTELE durante la gala de presentación de la temporada de RTVE, añadiendo que tiene "ganas de disfrutar, pasárselo bien y aprender" ante el desafío de participar en el programa de Antena 3: "Tiene gente muy buena. Está Tinet Rubira y todo su equipo de coaches. Así que bien",

Igartiburu también ha desvelado que ya sabe la actuación con la que debutará en la décima edición de 'Tu cara me suena': "Entonces, me imagino que empezaremos a ensayar pronto porque empezaremos a grabar en varias semanas".

Preguntada por si tiene algún artista al que le haría ilusión imitar, la presentadora señala a una década muy especial para la música: "Yo muy de los 80, pero lo que me den estará bien. Me da igual que me den una música más latina como una más en inglés".

"Más que participar es vivir de pasárselo bien con la experiencia. Claro, imagínate. Rodeada de profesionales, disfrazarte, imitar, cantar... Yo creo que va a estar muy bien, además aquí va en serio. No es lo mismo hacer un 'Telepasión' que 'Tu cara me suena'. Lo primero lo grabas, pero aquí hay que cantar e imitar en directo", declaró la presentadora, añadiendo que le parece bien que Josie y Susi Caramelo, adelanta en exclusiva por YOTELE, sean sus compañeros en esta 10ª edición: "No les conozco, pero yo me llevo bien con todos el mundo".

Por otro lado, también preguntada por YOTELE, Anne Igartiburu habló de '10 momentos', el programa que presenta en Telemadrid, y que regresará próximamente con su segunda temporada: "Yo tuve la sensación de decir 'sí, esto es'. Llevaba mucho tiempo deseando hacer otros formatos y Proagmagna, que la conocí porque hice 'Dos parejas y un destino' con María del Monte, me llamó y súper bien. Además, llevo muchas entrevistas en Instagram. Entonces, hacerla cuidadas en un plató y con una productora es muy bien".