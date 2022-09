Laura Pausini decidió negarse a cantar este lunes en 'El Hormiguero' el Bella Ciao para sorpresa de muchos espectadores y del propio Pablo Motos. La cantante señaló que se trata de una canción política como motivo principal. Poco después de la emisión del formato de Antena 3, la propia artista ha querido aclarar por qué actuó así.

Tras la entrega, las redes se llenaron de mensajes muy críticos con la cantante por negarse a tararear un tema antifascista, lo que ha provocado que Laura se animase a zanjar la polémica explicándose con detalle.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Pausini ha reconocido que es un himno político muy usado en Italia. Sin embargo, fuera del país se está utilizando con otros fines tras el éxito de 'La casa de papel' y hay diferentes versiones del tema que suenan incluso en fiestas populares.

Precisamente, estos argumentos han sido aclarados por la presentadora de 'Eurovisión 2022' tras la multitud de críticas recibidas: "No canto canciones políticas, ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy", ha señalado en un mensaje en sus redes sociales.