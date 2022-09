Los concursantes Orestes Barbero y Rafa Castaño, de raíces zamoranas, continúan tratando de llevarse el bote de 'Pasapalabra', cuya cuantía ya asciende a 1,5 millones de euros. Para los próximos días, los dos aspirantes contarán con la ayuda de varios rostros conocidos que les ayudarán a conseguir segundos de cara al rosco final.

Del 7 al 9 de septiembre, cuatro nuevos famosos colaborarán con Orestes y Rafa para llevarse el bote. Se trata de Lorena Gómez, exconcursante de Operación Triunfo, el DJ Wally López, la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro y el actor y humorista Agustín Jiménez.

Uno de los momentos más comentados

Una de las invitadas de los últimos días, Blanca Romero, protagonizó uno de los momentos más comentados de la tarde. "Te seguimos viendo en 'Bienvenidos a Edén', ¿no?", comenzó preguntándole Roberto Leal a la actriz, que formó parte del reparto en la primera temporada de la ficción distópica de Netflix. Lo que el presentador no se esperaba era el tajante "no" que recibió como respuesta por parte de Romero.

"¿Ya no te vemos? ¿Está en la plataforma o te han quitado?", planteó con sorpresa el conductor del concurso ante la invitada, que tiró de ironía para dar a entender que no estará en los nuevos episodios: "Me han quitado. Me echan de todos los sitios, de siempre. Además, no me dicen qué hago mal. Me echaban del cole, de clase...".