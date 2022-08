Los plantones son una situación que suelen producirse frecuentemente en el restaurante de 'First Dates'. Este es el caso de Luis, un operario de carreteras cacereño de 38 años , que llegó al restaurante definiéndose como una persona divertido y a la que le gusta bromear y contar chistes: "Hay algunas veces que mis amigos se avergüenzan de cómo soy".

"Soy muy divertido, la verdad. Luego me dicen que si soy un poco payasete y tal, pero luego caigo en gracia a la gente", afirmó el comensal, añadiendo a Carlos Sobera que no ha tenido relaciones largas no hijos: "Me superan las mujeres. Yo me porto bien con ellas y, cuando mejor estoy, conocen a otra persona y se enamoran. Me ha pasado en casi todas mis relaciones. Vamos a probar esta vez si va mejor".

Instantes después, Luis supo que iba a conocer a Carmen, una cocinera y comercial cacereña de 36 años, que entró por la puerta del restaurante asegurando que era una persona cariñosa, aunque también le encanta tener su espacio: "Yo soy muy independiente y libre, pero muy fiel también. Lo entrego todo".

Carmen solo había entrado en el restaurante cuando la cita empezó a fracasar sin prácticamente cruzar palabras con Luis, ya que no le entró lo suficiente por los ojos, culpando al programa de ello: "¡Sois unos canallas! No es mi prototipo para nada. Buscaba alguien como Matías, por ejemplo".

Finalmente, y a pesar de los intentos de Carlos Sobera para que se conociesen, lo cierto es que Carmen tomó una decisión en la barra después de que no saliese de su bucle inicial: "¿Para esto me habéis hecho venir? No quiero ser desagradable, pero no voy a cenar con él. No es mi tipo. Lo siento mucho".

“Si únicamente te fijas en eso y no conoces a la persona, igual te estás perdiendo al amor de tu vida”, se lamentó Luis en un total ante las cámaras de 'First Dates'. "Soy la chica más clara y directa que te puedes encontrar, y no me voy a quedar cenando con alguien que no me gusta. Y ya está. Le había pedido a los Reyes otra cosa", afirmó Carmen después de que tomase dicha decisión.

"Tengo muy claro lo que quiero y no estoy para perder el tiempo. No eres mi tipo y lo siento mucho. Encantada y hasta luego, loquis”, aseguró la extremeña antes de irse del restaurante de 'First Dates'.