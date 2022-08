'Pesadilla en El Paraíso' continúa desvelando los concursantes que formarán parte de su primera edición en Telecinco. Después de que YOTELE confirmase en exclusiva el nombre de Xavier Font, Gema Aldón ha desvelado que ha rechazado una oferta para participar en la adaptación española de 'The farm' en una entrevista : "Me llamaron para entrar pero yo no quiero ir a ningún reality ahora mismo".

"Yo no voy a dejar a mi niña sola dos meses, el año que viene igual… Mi meta es abrir mi propio tanatorio, mi vida no es como muchos quieren pintar de ‘seguro que sigue hablando, quiere ir a un reality’. No hija, no. Si yo quisiera ir a un reality en 10 años me han ofrecido infinidad de cosas y hubiese podido hablar lo que no hay en los escritos", afirma la hija de Ana María Aldón.

Eso sí, Gema no cierra la puerta a participar en un formato de este género: "Para entrar en un reality… yo no me metería en una casa. Lo que realmente me encantaría es ir a ‘Supervivientes’, he visto todas y cada una de las ediciones y eso sí que me gustaría. Me encantaría, de verdad. Pero… yo también tengo problemas y debo solucionar una serie de cosas antes de ir a un sitio así".

El 'no' de Gema Aldón a 'Pesadilla en El Paraíso' se produce días después de que Gloria Camila, su hermanastra con la que actualmente no se lleva, fuese confirmada como concursante de este nuevo reality. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado confesó que tiene "muchas ganas" de vivir la experiencia y explicó los motivos por los que ha decidido dar este paso. "Me he criado en campo. ¿Que me voy dos meses a vivir esta experiencia sin hacer daño a nadie? Pues adelante", comentó la colaboradora.

Por otro lado, reconoció que también quiere evadirse de todo el revuelo mediático por la crisis en el matrimonio entre su padre y Ana María Aldón. "Creo que me va a venir muy bien. Todo influye, no voy a mentir", declaró Gloria Camila, que también compartió cuál es su mayor preocupación de cara al reality: "No me voy tranquila del todo. Me gustaría estar aquí, estar al lado de mi padre y apoyarle en todo".