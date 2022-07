La sentencia de los ERE de Andalucía fue este jueves el detonante de un monumental enfrentamiento entre Susana Díaz y Andrea Levy en 'Todo es mentira'. La tensión en el debate fue en aumento hasta que, finalmente, ambas colaboradoras acabaron protagonizando un cruce de acusaciones mutuas.

La senadora del PSOE quiso dejar claro que "jamás" ha tolerado la corrupción: "La mejor manera de demostrarlo es que nunca me he sentado en un consejo de Gobierno con nadie imputado, y cuando he tenido responsabilidad siempre he obligado a que todos y cada uno de los hombres y mujeres que me acompañaban fueran ejemplares".

"Cuando combato la corrupción no combato al adversario, combato a quien se sale de la ley", continuó diciendo Díaz antes de mencionar la corrupción en el PP: "No voy a entrar contigo a hablar de lo que tenéis en casa, porque lo sabéis". "Mi trayectoria está ahí. Nunca me he sentado con nadie imputado. Tú eras vicesecretaria general de un partido que estaba condenado", le espetó a una Levy que se defendió como pudo: "¿Quién es la del 'y tú más'?".

Susana Díaz también salió en defensa de Pepe Griñán, a quien definió como "un hombre honesto que no se ha llevado ni un duro". "Demostrad lo contrario. Lo que no han demostrado los tribunales, lo demostráis ustedes", añadió haciendo referencia a la sentencia, que salió adelante con el voto de tres de los cinco magistrados.

Más adelante, una acusación de Levy hizo a estallar a Díaz: "Susana, estás negando la corrupción y estabas en ese Gobierno". "Andrea, o retiras eso inmediatamente o lo vas a tener que demostrar. Si no lo demuestras, todo lo que digas no tendrá credibilidad. Eres capaz de sostener una falsedad y una mentira como decir que estaba en ese Gobierno. Yo tenía 16 años cuando pasó eso", replicó la aludida.

Sin embargo, la concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid no se mostró dispuesta a rectificar: "Tu carrera política empezó en esos gobiernos". "No es verdad, demuéstralo, yo estaba en el instituto cuando pasó eso", insistió Díaz antes de devolver el golpe: "Tú te sentabas con Bárcenas y no por eso digo que eres una corrupta". "¡No me sentaba con Bárcenas, mentirosa!", exclamó Levy. Finalmente, Marta Flich tuvo que intervenir para calmar los ánimos y reconducir el debate.