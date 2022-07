'La resistencia' de Movistar Plus+ despide este jueves 7 de julio su temporada en Ibiza, la isla balear que también acogió este miércoles el programa de David Broncano. La invitada fue la cantante catalana Rigoberta Bandini, una de las revelaciones del Benidorm Fest con su 'Ay mamá', que sorprendió a la audiencia con una inesperada noticia: "Me retiro", avanzó en el 'show'.

"Tengo que explicar una cosa importantísima", comenzó anunciando Bandini en el programa. "En otoño voy a hacer el final de la gira y después, me retiro un rato largo. Pero retirarme de los escenarios no significa que no vaya a trabajar", aclaró.

💔 "Me retiro. Me retiro un rato largo."



Aprovechad para ir a ver a @rigobandini porque pasará tiempo hasta que podáis volver a hacerlo. pic.twitter.com/rJtvpBWjj5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2022

"No puedo más"

La artista trató de explicar después su decisión: "La verdad es que ya estoy un poquito hasta el coño de todo y no puedo más. No quería sonar muy misteriosa, pero pronto anunciaremos la gira de otoño, que serán unos conciertos muy especiales y acabaremos con eso", afirmó.

Bandini acudió al programa de Movistar Plus+ para repasar, junto a David Broncano, la intensidad con la que había vivido este último año, en el que su participación en el Benidorm Fest la ha hecho enormemente popular. No ganó el concurso y no fue a Eurovisión, pero su 'Ay mamá' ha sido una de las canciones más escuchadas en los últimos meses.

𝗔𝗬 𝗠𝗔𝗠𝗔́



No había mejor manera de acabar un programa.



🎤 @rigobandini pic.twitter.com/UpXTPekLTR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2022

La cantante también comentó que le gustaría saber si a Julio Iglesias le había gustado su canción con el nombre del cantante. "No sé si le ha llegado o no, como vive en un búnker en República Dominicana...", bromeó, antes de deleitar al público con su 'Ay mamá' en el embarcadero de Santa Eulalia del Río.