Mercedes Milá va a cumplir un sueño que tenía desde hace algún tiempo. La presentadora de 'Milá vs. Milá' ha anunciado este pasado martes en sus redes sociales que entrevistará a William Levy, su ídolo y protagonista de series como 'Café con aroma de mujer' (Netflix), conversación que se emitirá en Movistar Plus+, aunque sin desvelar ni fecha del encuentro ni de emisión.

"No sé ni cómo decíroslo pero, después de tanto esperar y de tantísimo entender lo que os estaba pasando y de preguntarme por qué no lo entrevistaba, ha llegado ese momento. La entrevista se va a realizar. No os voy a decir que no he pasado momentos de nervios porque las fotos de Susanna Griso tiene su gracia porque, por un momento, pensaba que la entrevista se la haría ella a él, y entonces sí que me suicido, pero no hay noticia", afirmó la periodista en algunas de las historia de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, en dichas stories, Milá confesaba que nunca había pensado tanto en una entrevista como la que le va a realizar al actor cubano: "Que no preparado, porque aspiro a no llevar papeles ni nada de nada. Aspiro que todo lo que salga en la entrevista salga de mi corazón, que es mucho, además de mucha curiosidad. ¡Uf! No me lo creo, no me lo creo... ¿Sabéis lo que es acordarte de eso en mitad de la noche y apuntad cosas en un cuaderno con un lápiz?".

"Es que es algo tan bello. Un regalo tan bonito que comparto con todas vosotras, y algún otro, porque hay otro chico, que estoy contentísima. Y no estoy nerviosa, sino expectante", afirmó la comunicadora sobre esta entrevista, que, probablemente, la producirá Zanskar ('Volando voy', 'Planeta Calleja') en una especie de formato especial para la plataforma de pago.

Esta noticia se produce días después de que Susanna Griso hiciese público su encuentro con William Levy, mencionando directamente a Mercedes Milá para, con mucho humor, darle un poco de envidia. "Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy", escribía la periodista en su cuenta personal de Instagram.

La reacción de Mercedes Milá no se hizo esperar y en la misma publicación, escribía un mensaje contando, en el mismo tono divertido, cómo le había sentado que el privilegio de sentarse con William Levy en la misma mesa no haya sido suyo: "¡Jamás te perdonaré, Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado, que lo sepas".