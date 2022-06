Este fin de semana se ha producido una filtración sexual que afecta a una cara muy famosa de Telecinco. Un vídeo íntimo de Santi Millán acabó en redes sociales en contra de la voluntad de su voluntad y de forma inesperada. Pocas horas después de lo ocurrido, el presentador ha querido hablar sobre el tema para condenar los hechos.

El actor catalán, a través de unas escuetas palabras para el periódico ABC, ha sido muy crítico con la situación en la que se ha visto envuelto: "Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito", ha expresado de forma contundente a la hora de clasificar la filtración.

El presentador de 'Got Talent' no ha querido entrar en detalle sobre qué tiene previsto hacer, pero todo apunta que pondrá a disposición de la justicia la resolución del delito: "Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar".

En este caso, se habría incumplido el artículo 197.7 del Código Penal en el que se condena la publicación y difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas. Además, está castigado con una multa de seis a doce meses o con pena de cárcel de tres meses a un año en determinados casos: "En los que se produce sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona", dictamina dicho artículo.