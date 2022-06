Jorge Javier Vázquez se puso al frente de la entrega especial del 'Deluxe' de esta semana. Durante la noche del viernes, el catalán fue el presentador del debate de 'En el nombre de Rocío', en el que se reencontró con Rocío Carrasco. Olga Moreno también se coló en la emisión y acabó recibiendo un sonoro dardo del conocido rostro de Sálvame'.

A lo largo del programa, la hija de Roció Carrasco habló sin rodeos de muchos miembros de su familia, a los que criticó con firmeza. A raíz de lo que estaba explicando, Antonio David Flores acabó siendo nombrado, del mismo modo que también se mencionó a Moreno. En ese momento, Jorge Javier aprovechó para abrir un debate que se producirá próximamente en la cadena.

El presentador lanzó al aire la duda sobre lo que ocurrirá en la final de 'Supervivientes', cuando la ganadora de la anterior edición deba entregar el premio al triunfador de este año: "Yo de mi plató no me muevo. Veremos qué pasa en la final. ¡Yo de mi plató no me muevo", expresó.

Esta clara indirecta a la diseñadora se basa en las numerosas informaciones publicadas antes del estreno de la edición, en las que se aseguraba que la ganadora del reality habría querido vetar a presentador. Por esta razón no acude a colaborar en la gala de los jueves, sino en la de los domingos con Ion Aramendi.