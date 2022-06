Kiko Matamoros quiso narrar algo muy personal este mismo viernes. El colaborador del ‘Deluxe’, en una conversación con Jorge Javier Vázquez y sin esperarlo, explicó con detalle el problema de salud que tuvo hace poco. Durante la última gala de ‘Supervivientes’, el tertuliano no ocultó su orgullo por estar en el concurso y reconoció que había mejorado en muchos aspectos su estado.

En su charla semanal con el presentador, el compañero de plató de Lydia Lozano contestó a la pregunta de Jorge Javier: “¿Qué echas más de menos?”. El participante aclaró de lo que se estaba acordando más: “Echo muchísimo de menos oír a Marta, pero hay un montón de cosas que creía que iba a echar de menos y que no extraño. Eso me tranquiliza mucho”.

Kiko compartió con alegría que se encontraba mejor físicamente: "Puede parecer que para mí el concurso es una idiotez, pero esto me está cambiando mucho y creo que para bien. El médico me ha dicho que en dos meses he ganado cuatro años de vida".

A continuación, quiso explicar qué le ocurrió antes de 'Supervivientes': "Poco antes de entrar tuve un proyecto de infarto. Me estoy superando a mi mismo y cuando entré quise demostrar que se puede luchar sin aditivos ni conservantes", reconoció ante los espectadores del reality