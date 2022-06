La carrera hacia Eurovisión no ha sido fácil para Chanel Terrero. Y no hablamos solo del duro entrenamiento al que tuvo que someterse con el fin de estar en plena forma para dar lo mejor con su 'SloMo'. Pero ahora, para contento de sus seguidores y de aquellos detractores que luego tuvieron que admitir (o no) que se habían equivocado con ella y que no tenía culpa alguna de lo que pasó en el Benidorm Fest, ahora ya es toda una estrella. Lo último, ya tiene su personaje de 'Los Simpson'.

El pequeño homenaje amarillo se lo ha hecho David Melero, un diseñador gráfico y trabaja con medios audiovisuales y con Eurovisión, como explica en su perfil de Twitter. El diseñador ha elaborado un montaje en el que se ve a la cantante con Hommer en las casa de los Simpson, que realiza una acción que a ella le recuerda su gran actuación en Turín. La respuesta de Chanel no se ha dejado esperar. "Pero... ¿y esta fantasía? ha dicho al compartirlo en su cuenta de Twitter. PERO..¿Y ESTA FANTASÍA? 🥰😂 https://t.co/3Bphxit2fw — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 1 de junio de 2022 Esta no es la primera vez que la eurovisiva 'participa' en una famosa serie, porque el 14 de mayo, día de su actuación en Eurovisión, Netflix le dedicó una elaborada promo en la que se le veía en el papel de uno de los jugadores de la famosa ficción coreana con otros cantantes como Melody, Xuso Jones, Sonia, Marta Sango, Mireia y Raúl, que hacen guiños al festival de la canción. También aparecen profesionales del Benidorm Fest, como Inés Hernand, una de las presentadoras y la miembro del jurado, la cuestionada Miryam Benedited. Y ahí (cuidado, 'spoiler'), no queda tercera, sino que es la ganadora. Una pequeña joyita que vale la pena ver., A lo largo de los años, muchos concursantes se quedaron a las puertas de #Eurovisión y solo una estaba ready para pasarse el juego. pic.twitter.com/Qjw5ja1wa2 — Netflix España (@NetflixES) 14 de mayo de 2022