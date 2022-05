We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!



🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪



➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ