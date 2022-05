Esta semana, Rocío Carrasco ha vuelto a estar de máxima actualidad por las mentiras que Marta Riesco ha contado sobre ella. Como era de esperar, el programa 'Viva la vida' ha analizado toda la polémica y sus colaboradores han comentado las declaraciones que han realizado ambas partes, con la excepción de José Antonio Avilés.

El colaborador no estaba muy de acuerdo con la versión que dio Rocío Carrasco y en un principio prefirió mantenerse al margen, aunque terminó hablando ante la insistencia de Emma García: "Si no están de acuerdo con lo que digo, que lo respeten".

Estas declaraciones no gustaron nada a Isabel Rábago, que respondió rápidamente con indignación: "Da la sensación de que en este plató no tenemos libertad de hablar o que, dependiendo de la opinión que tengamos, aquí prevalecen unas ideas sobre otras. ¡No es verdad! Me niego".

Entonces la presentadora reconoció que el comentario de Avilés la había enfadado mucho, pero dejó claro que siempre respetaban la opinión de todos: "Hasta ahora se ha respetado a todo el mundo, otra cosa es que sea difícil. En este y en otros temas habéis dicho lo que habéis querido. Estemos o no de acuerdo. Otra cosa es que las personas que tienen una opinión se les oiga más porque el resto no habla tanto", respondió contundente la presentadora.

En ese momento, José Antonio intentó recular: "Yo no he dicho eso. He dicho que, cuando se debaten aquí ciertas cosas que vosotras habéis vivido y de las que tenéis mucha más Indormación y habláis con más vehemencia, para mí es muy complicado entrar en el debate", aclaraba sin convencer en exceso a sus compañeros.

De hecho, sus palabras tampoco convencieron a la presentadora, que le interrumpió rápidamente: "Avilés, frena ahí. Eso lo has dicho y te he dicho que sí que es verdad. Ahí te entiendo, pero de la complicación al miedo hay un trecho. Me alegra que lo aclaras", concluyó García dando el tema por zanjado.