Belén Rodríguez se ha reincorporado muy contenta a su silla de 'Sábado Deluxe', tal y como ella misma ha asegurado. La colaboradora, que ha estado toda la semana desaparecida, ha desvelado el motivo de su ausencia: se ha sometido a una serie de operaciones estéticas para mejorar su físico.

Ha sido durante su incorporación a la entrevista que anoche dio Kiko Rivera cuando ha salido el tema. "Belén Rodríguez, buenas noches. Como todo el mundo habrá podido advertir, vienes con los pechos recién operados", le dijo Jorge Javier abiertamente cuando la colaboradora tomó asiento.

El comentario, lejos de sentar mal a la tertuliana, fue usado para responder con gracia: "Ahora mismo tengo los pechos más bonitos de toda España, con permiso de María Patiño", un chascarrillo que provocó las risas de su compañera.

"¿Y cuándo los vas a enseñar?", quiso saber el presentador. "Dentro de un tiempo, me han operado hace una semana", respondió Rodríguez. Pero Vázquez también quiso saber qué más se había hecho su compañera: "Me he hecho de todo. Y poco me he hecho, que pienso seguir", anunció la colaboradora muy contenta.

"¿Pero de todo qué es?", seguía insistiendo el presentador. "Pues de todo, ya te lo explicaré en otro momento", le respondió Belén entre risas y dando a entender que próximamente hará públicos todos los retoques estéticas a los que se ha sometido.