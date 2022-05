Bertín Osborne entrevistó en la noche del sábado 30 de abril a Alberto Núñez Feijóo en 'Mi casa es la tuya'. El nuevo líder del Partido Popular estuvo acompañado a lo largo de la velada por el líder andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y la madrileña Isabel Díaz Ayuso. De hecho, esta última dejó entrever la buena relación que tiene con Feijóo, algo que comentó el presentador.

"Te veo mucho más contenta con este presidente", le dijo abiertamente. Ambos sonrieron al unísono y ella trató de responder de alguna forma pero el líder de su partido intervino para sacarla del apuro: "No entres al trapo".

Sin embargo, sí que quiso responder al comentario de Osborne: "Me sentiría mal si el pasado lo mirar todo en negativo. Sería falso. Pero es cierto que las cosas pasan por algo y lo importante no es eso sino qué tenemos hacia delante, que es el reto de unir a la sociedad, de izquierda a derecha, bajo un proyecto de unidad, libertad y prosperidad. Y creo que él lo va a conseguir, estoy segura".

Pero no fue el único momento delicado de la noche, ya que Bertín también quiso saber si el nuevo líder del PP pactaría con Vox, algo con lo que él no se mostró muy conforme: "Me gusta más el modelo de Aznar y Rajoy. Estoy convencido de que muchos votantes de Vox, si nos ven como una alternativa y no quieren que siga este Gobierno, van a votar a la alternativa. Si dividimos el voto, seguirá gobernando Sánchez. Respeto a Vox, me interesan muchos sus votantes, pero Vox y el PP somos lo mismo".

Pero eso no fue lo único que Feijóo comentó sobre el partido de ultraderecha: "He sido presidente de una comunidad autonómica y no puede estar de acuerdo con un partido que no cree en el Estado Autonómico. Me parece muy sorprendente que si no crees en esto quieras vicepresidir una comunidad autónoma: 'No creo en las autonomías pero quiero ser vicepresidente de Castilla y León y tener tres consejerías'. Tampoco tenemos la misma concepción de la UE...", sentenció para dejar patente las diferencias entre su partido y el liderado por Santiago Abascal.