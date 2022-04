'MasterChef' vuelve esta noche a La 1 de TVE con una edición más que especial en la que celebra 10 años desde su estreno. En YOTELE hablamos con Pepe Rodríguez, jurado del espacio junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera.

‘MasterChef’ 10, qué numero tan redondo y qué bonito haber llegado hasta aquí, ¿no?

Pues sí. Qué bestia 10 años ya, quién nos lo iba a decir. Es un número bastante redondo y qué bonito. Es un suerte y no podríamos decir otra cosa.

¿Qué nos espera esta temporada?

El programa lo conocemos todos y hemos variado muy poco desde que empezamos los. En este especialmente le hemos echado unas ganas especiales y nos hemos puesto las pilas para hacer una décima edición especial. Hay un casting muy bonito con gente joven maravillosa, talentosa y divertida. Cuanto mejor es el casting, mejor se hace la temporada. Creo que el hecho de que sea la décima temporada nos hace estar más atentos a ver lo que va a pasar.

¿Pronosticas mucho futuro al programa si no se renueva el formato?

Al final, la mecánica es la que es y no se puede cambiar. Estamos hablando de un programa de cocina que se dedica a sacar al nuevo ‘MasterChef’ de España. Llevamos muchísimas ediciones con gente mayor, niños y celebridades y la gente no se ha aburrido. La magia del programa es el casting y son ellos quienes dan magia al programa. Cada edición es distinta porque los concursantes son muy diferentes y nos aportan otro tipo de cosas.

Si te plantearan estar en otro programa en tus circunstancias actuales, ¿aceptarías?

No me lo planteo porque no me da la vida. Entre ‘MasterChef’ y mi restaurante estoy que no paro. No tengo necesidad, es imposible física y materialmente. No descarto nada tampoco, si me lo pide la productora encajando con mi tiempo y se ve que puedo, pues a lo mejor sería capaz de hacerlo.

¿Te gustaría ser presentador en solitario de un programa de televisión?

No es que no me gustaría, es que no pienso en eso. Yo solo pienso en cocina y en mi restaurante. Si el día de mañana se termina ‘MasterChef’ no voy a ir a una productora a decir que estoy libre. Si me vienen a buscar para ofrecerme un programa puede ser posible y seguro que lo intentaría porque ya entiendo algo de televisión. Mi pensamiento jamás está en un programa de televisión.

¿Tampoco en un reality?

No me veo ahí. Para presentar espacios tan grandes creo que hay que ser presentador de verdad. Que lo podría hacer, puede ser porque hoy en día ya sé hacer casi de todo. Aún así tampoco está entre mis planes. Tampoco me veía haciendo ‘MasterChef’ cuando me lo propusieron, pero mira, aquí estoy.

¿Participarías como concursante de 'Supervivientes' si te lo propusieran?

Yo no podría porque a mi lo que me gusta es comer y beber. Que me lleven a un programa donde pueda hacer todo eso.

Cuéntanos aquella experiencia que tuviste con el Rey Juan Carlos en tu restaurante.

Fue una anécdota curiosa. Estábamos en las fiestas de Illescas, llama el Rey Juan Carlos al restaurante y me dice que si le puedo dar una mesa. El problema era que no había sitio y, como pensé que no era él y era Carlos Latre que estaba llamando gastando una broma, le dije que no. Luego caímos que sí era él realmente y la jefa me echó la bronca por no darle una mesa al emérito. A ver, en realidad tampoco podía hacer nada porque no iba a quitarle a una pareja de clientes su mesa para dársela al Rey. Podría haberle hablado de otra manera o tratarle distinto, pero lo hice como si fuera uno más, como debe de ser.

En ‘El Show de Bertín’ comentaste que ‘MasterChef’ te cambia la vida. ¿Por qué?

Es el lema del programa: “’MasterChef’ te cambia la vida”. Si le cambia a un concursante, imagínate a mi. Yo sigo viviendo en mi pueblo y trabajo en mi restaurante de toda la vida. Aún así he conocido mucha gente y he hecho grandes relaciones, las posibilidades que me ha dado para crecer en lo físico, en lo psíquico. Tengo que decir que yo solo sirvo para cocinar, qué cosa más triste. Si a mi me fuese mal en el restaurante no sé lo que haría porque no soy periodista, ni arquitecto ni camionero. Entrar a ‘MasterChef’ me sirvió para saber que puedo hacer más cosas que eso. Me gustaría retirarme en algún sitio placentero bebiendo un buen vino y comiendo bien.