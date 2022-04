Susanna Griso ha regresado tras las vacaciones de Semana Santa con una entrevista a Pedro Sánchez. La presentadora de 'Espejo público' ha acudido este lunes hasta el Palacio de la Moncloa para charlar en directo con el presidente del Gobierno, una conversación que más adelante ha sido comentada por los colaboradores del programa en plató. Además, la propia periodista ha desvelado algunos detalles sobre su encuentro con Sánchez.

"Ha tardado usted casi cuatro años en darme esta entrevista. Quiero pensar que la espera ha merecido la pena y que va a darme grandes titulares", comenzaba diciéndole Griso al jefe del Ejecutivo, que ha encajado este comentario con una sonrisa: "Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Creo que, al final, el ejercicio de la política también exige esta rendición de cuentas. Para mí es un placer estar en Antena 3".

Durante el tiempo dedicado al análisis de la entrevista en plató, Griso ha revelado que Sánchez le confesó fuera de cámaras que se esperaba ese dardo: "Esto forma parte del off the record después de la entrevista, pero me ha dicho: 'Ya sabía yo que la pullita esa me iba a caer'. Mira que he entrevistado al candidato Pedro Sánchez muchas veces, pero se me ha resistido como presidente".

La comunicadora ha confesado que hoy por fin ha podido quitarse "esa espina" y que el presidente le ha prometido "que va a haber más". "No solo eso, le he arrancado también una entrevista para Carlos Alsina. Le he dicho que él también está calentando por la banda", ha asegurado haciendo referencia entre risas al presentador de 'Más de uno' en Onda Cero: "Tengo que mirar por todo el grupo".

Por otro lado, aseguraba ante sus compañeros que Sánchez ha asistido a la entrevista "con dos mensajes muy claros". "Uno es que reabrimos embajada en Kiev. El segundo, el mensaje al PP de Feijóo. Cree que debe pronunciarse sobre las mascarillas de Almeida y Ayuso, porque todavía no se le ha escuchado nada al respecto".

"Quedaos con que no va a haber adelanto electoral, ese puede ser el titular de la entrevista", ha añadido Griso, a quien también le ha llamado la atención que el político haya "borrado" a Podemos de sus intervenciones: "En ningún momento ha citado a Unidas Podemos y todo el rato hablaba del proyecto o el entorno de Yolanda Díaz. Eso es llamativo".