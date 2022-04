Kiko Matamoros ya tiene las maletas hechas para partir a Honduras. El colaborador se embarca en la aventura de 'Supervivientes 2022', cuya lista de concursantes sigue creciendo. Antes de partir, Matamoros acudió a 'Viva la vida', donde habló de uno de sus deseos en el reality: batir un récord.

El tertuliano quiere superar una marca relacionada con la llegada de los concursantes a la isla: el salto del helicóptero. "Pedí que quería hacer el salto más alto de todas las ediciones y batir un récord", explicó. Sin embargo, "me han dicho que eso no me lo pueden asegurar porque depende de las circunstancias climatológicas. Así que, si no es eso, intentaré que no sea la estancia más corta".

Más allá del salto, el colaborador tiene claros sus objetivos en la isla: "Quiero demostrarme a mí mismo que se puede vivir sin aditivos ni conservantes. Voy con la intención de que me sirva para algo", explicó visiblemente emocionado.

El colaborador se deja en España a Marta López Álamo, su novia. Y como es habitual que los concursantes reciban alguna visita a lo largo de la edición, Kiko hizo una promesa entre risas: "Me comprometo a tener sexo en directo si viene a verme".