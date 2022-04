La expareja de Pepe Navarro, Vanessa Martín, fue entrevistado en 'Viernes Deluxe' la noche del 8 de abril para contar el calvario que vivió durante su relación con el presentador Pepe Navarro. Una relación de casi tres años que se inició cuando Navarro aún estaba con Eva Zaldívar.

Martín explicó que su historia de amor con Navarro empezó a tocar a su fin cuando se quedó embarazada de él: "Para mí, ese sueño acaba el día que me quedo embarazada. Le comenté que estaba embarazada y me dijo que Eva Zaldívar también". La invitada aseguró que en ese momento acudió a un ginecólogo amigo del presentador que le recomendó abortar porque era un embarazo extrauterino.

Sin embargo, Vanessa desconfió de sus palabras y pidió una segunda opinión en una clínica privada donde descubrieron que el feto no tenía vida: "Me dijeron que me tenía que ir corriendo al hospital porque no se sabía desde cuándo no tenía latido y que no me podía estar provocando una infección interior". Tras sufrir dos operaciones y una enfermedad, consiguió abortar. No obstante, aún le quedaba por vivir su peor episodio junto al periodista.

Vanessa habló con Pepe Navarro para dar por terminada su relación pero él se negó y no la dejaba en paz. Ella accedió a seguir viéndose con él porque afirma que a pesar de todo seguía enamorada. La entrevistada contó que el peor momento llegó una noche en que él parecía muy nervioso y le pidió que se fueran juntos a un piso para hablar de su relación. Al no sentirse cómoda, ella intentó salir de allí pero él trató de impedírselo: "Intentó en ese momento que tuviéramos relaciones, que todo se arreglase y estuviéramos normal".

Pero Martín no estaba por la labor y trató de zafarse del presentador, una acción que él intentó evitar de la peor manera posible: "Me cogió del cuello, casi me ahoga, me pega patadas, pega puñetazos, tengo costillas rotas, tengo la cara destrozada y cuando reacciona al ver que no podía respirar, paró. Me dijo que me lo había buscado porque le ponía muy nervioso", explicaba ante el respetuoso silencio de los colaboradores del programa. Vanessa decidió llevar esta cuestión a los juzgados que le dieron la razón y condenaron a Pepe Navarro por "lesiones e injurias graves".