'Baila conmigo' cerró su primera semana de emisión con una auténtica bomba que no ha dejado indiferente a nadie. Tan solo dos días después de su estreno en el programa, Lucía ha desvelado en pleno directo que está embarazada de Isaac 'Lobo', exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su expareja, noticia que ha pillado por sorpresa a sus compañeros de programa y a la propia Nagore Robles.

"¡Ostras! Bueno, creo que una noticia así creo que nos la tiene que contar muy bien y de forma tranquila. Estamos deseando escucharte", aseguró la presentadora tras corroborar que Lucía se encuentra bien. "Me comprometo a venir el lunes a contarlo todo, pero yo necesito irme a mi casa con mi familia. Tenía muchas ganas de decirlo. Estaba muy nerviosa. No podía más. Ya no sabía cómo disimularlo en la fiesta y en todo. Estoy contento, pero tenía muchas ganas de contarlo. Por eso estaba muy tensa con ellos", aseguró la gaditana al termino de la entrega de este viernes de 'Baila conmigo'.

