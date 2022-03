Isabel Pantoja ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados. La tonadillera ha sido citada para declarar por un posible delito de insolvencia punible por el que la fiscalía le pide 3 años de cárcel y por el que podría volver a ingresar en prisión. Mientras todo esto transcurría, Isa Pantoja ha contemplado atónita las imágenes de su madre desde 'El programa de Ana Rosa', donde colabora habitualmente.

"Estoy sin palabras. Esta noche no he podido dormir, he pensado todo el rato en ella...", ha expresado al ver las imágenes en las que Pantoja es escoltada hasta llegar al juzgado y a la vez una multitud de periodistas se abalanzan sobre ella. "Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos...", reconocía Isa.

La joven ha arremetido contra la seguridad que se le ha proporcionado a su madre en su entrada: "Sabiendo además lo que pasó la última vez, que se desmayó, le tiraron del pelo... Ya no solamente la prensa, sino la gente que se acerca, tú no sabes si quieren apoyarla o no".

La joven se ha mostrado apenada: "Me encantaría estar con ella y sabe que yo estoy aquí, que está a cuarenta minutos de mi casa y no me importa ir a buscarla. Pero no puedo hacer nada con una persona que no quiere. Se encuentra ahora mismo con mi tío", ha dicho la joven, que no ve con buenos ojos que su madre siempre esté acompañada de la misma persona.

"Sé que tiene ayuda profesional y eso me deja más tranquila porque, por mucho que yo quiera estar, lo único que puedo hacer es darle cariño si ella quiere que yo se lo dé. Le puedo dar un abrazo o un beso si ella me lo permite", ha apuntado Pantoja.