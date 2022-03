Malena Gracia asegura sentirse muy decepcionada tras la publicación del videoclip de 'Slo Mo', canción con la que Chanel Terrero nos representará en el Festival de Eurovisión 2022. La intérprete de 'Loca' ha contado en 'Socialité' que el equipo de Chanel la ha plagiado.

"Me empiezan a escribir por las redes y me dicen que es como una copia. Y claro, es que es totalmente mi vídeo de 'Loca'", empieza diciendo la artista un tanto indignada. "Podrían haber hecho otra cosa. No sé si ella es fan mía o la persona que ha producido el vídeo y ha dicho 'vamos a copiar la historia'", ha comentado justo antes de dar más detalles al respecto.

"Es todo igual, ha faltado ponerme a mí ahí. Dice la palabra 'loquito'. La pantalla de atrás igual, las sombras, los bailarines, los sombreados, los movimientos de pelo también me imita. Alguna cosa tiene diferente, pero todo lo demás...", decía Gracia justo antes de anunciar que se planteaba incluso tomar acciones legales.

"Es una copia. Si hubiera sido un homenaje y me lo hubieran dicho hasta hubiera colaborado, pero no. Esto habría que mirarlo por abogados, en autores...y sí puede ser denunciable. Pero vamos que todo es verdad, lo del agua, lo del pelo... Podrían tener problemas", advertía.