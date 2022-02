Álex González volvió ayer a 'El Hormiguero' para presentar 'Operación marea negra', una miniserie dirigida por Daniel Calparsoro, que se estrena el próximo 25 de febrero en Prime Video. Pero más allá de esta nueva producción, el actor también habló de su llegada a la segunda temporada de 'Toy boy', que aterrizó en Nertflix la pasada semana.

Pablo Motos preguntó al invitado acerca de su personaje y este respondió con sinceridad: "En realidad no sé muy bien de qué hago", dijo entre risas, para luego matizar: "Es como de mafioso italiano, poderoso, con pocos escrúpulos... pero es un personaje maravilloso, con el que me lo he pasado muy bien".

Al hilo, el presentador le preguntó cómo fue que le tuvieron que "reconstruir los testículos por ordenador" para la serie. "¿Qué le pasa a tus testículos? ¿Los tienes como la cantimplora de un pastor?", bromeó Motos. González explicó que los desnudos "me dan cierto pudor", pero que para superarlo "tengo que hacer como que me da igual".

"En un momento iba sin ropa, cantando ópera, y tenía que agacharme a coger la ropa, y en vez de hacerlo de lado, lo hice dando la espalda a la cámara y se vio todo", dijo ante el asombro de las hormigas y el presentador. "Días después me dijeron que me querían presentar a una compañera que llevaba seis días reconstuyéndome los testículos. Fue una presentación muy rara pero así fue", comentó.