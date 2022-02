Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, ha compartido en redes el curioso, e incómodo, momento que ha vivido en un taxi al sonar su tema 'Ay mamá'. La cantante quiso explicar el suceso y tomárselo con humor lejos de enfadarse con el propietario del vehículo por cómo reaccionó al empezar a escucharla.

Una semana después del Benidorm Fest y de que su canción participante se convirtiera en una de las grandes apuestas para representar a España en el Festival de Eurovisión por el gran apoyo recibido de parte de sus seguidores y del público, la catalana ha confesado que este mismo fin de semana escuchó la canción en la radio al subirse a un taxi. La reacción del taxista no fue la que muchos hubiesen esperado y no solo no se mostró fan o la dejó sonar, sino que prefirió cambiar de emisora sin pensárselo mucho.

Oírte en un taxi y que el taxista la cambie jojojj mejor baño de humildad posible😂gracias universo — Rigoberta Bandini (@rigobandini) 6 de febrero de 2022

En su perfil oficial, la artista ha detallado cómo reaccionó: "Oírte en un taxi y que el taxista te cambie. Mejor baño de humildad posible. Gracias universo", sentenció en el mensaje. La artista se lo tomó con humor y se ganó el aplauso entre sus seguidores en la red social.