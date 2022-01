"Un aterrizaje agridulce". Así ha definido Chanel Terrero las horas posteriores a su victoria en la gran final del Benidorm Fest, donde se impuso a otras favoritas como Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. A pesar de que el resultado es legítimo, numerosos usuarios de las redes sociales están intentando desprestigiar su victoria agarrándose a un sistema de votación que consideran injusto, el cual se conocía desde hace semanas.

En medio de toda esta polémica, la artista ha acudido esta mañana al plató de 'Mejor contigo', el magacín de Ion Aramendi en TVE. "Nadie me quita la felicidad, el amor que estoy recibiendo y las ganas de trabajar", ha comenzado diciendo la intérprete, que piensa darlo "absolutamente todo" con su tema 'SloMo' en Eurovisión 2022: "Tenemos que ganar y vamos a ganar. El foco tiene que estar ahí".

Sobre el momento en el que supo que era la vencedora de la gala, Chanel ha confesado que no se lo creía: "Durante muchos días tuve que aguantar los nervios para hacer un buen show. En ese momento me derrumbé".

Fede Arias, reportero del programa, ha mostrado el emotivo abrazo que se dieron Rigoberta Bandini y Chanel minutos después de conocerse los resultados. "Significó mucho", ha reconocido la intérprete entre lágrimas: "Todos tienen una carrera artística brutal y son un ejemplo para mí. Compartir escenario con ellos fue muy heavy". "Cuando nos estaban dando las votaciones, nos miramos a los ojos, nos dimos la mano y no hicieron falta palabras. Eso es compañerismo", ha añadido.

Debido al acoso que está recibiendo en redes, Ion Aramendi no ha dudado en salir en defensa de su invitada: "Me da pena que se haya visto empañado con este mal rollo. No me parece justo que se metan contigo. Nadie tiene que meterse con nadie, pero nadie tiene que meterse contigo. Lo has hecho de cine".

"El arte es subjetivo, cada uno tiene una opinión y es totalmente comprensible y respetable. Lo que no se puede permitir como sociedad es linchar a una persona por un gusto propio", ha subrayado Chanel, que además de ser la favorita del jurado, obtuvo la segunda plaza en el voto demoscópico y la tercera en el televoto.