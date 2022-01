Este domingo, tan solo un día antes de que arrancara la semana del Benidorm Fest, RTVE sorprendía al anunciar que Luna Ki había decidido retirarse de la competición al no poder utilizar 'autotune' durante su actuación. Por su parte, la artista ha dado este lunes más detalles de lo ocurrido a través de un vídeo compartido en sus redes sociales.

La intérprete de 'Voy a morir' afirma que "Europa finalmente no permitirá el uso del autotune", motivo por el que su número no podría "llevarse a cabo de la forma prevista". "Podría haber dicho una excusa, haber dicho algo relacionado con mi salud, pero no voy a hacerlo porque como artista y como persona es importante la verdad", ha afirmado.

"En caso de que ganase el Benidorm Fest y hubiese ido a Eurovisión representando a España, hubiese tenido tres meses para adaptar la canción y hacer una versión que me gustase sin autotune, pero esto resulta imposible a pocos días de los ensayos televisados", añadía en el vídeo.

Durante la tarde de este lunes, RTVE ha confirmado en una rueda de prensa desde Benidorm que la primera semifinal del miércoles contará con seis candidatos tras la retirada de Luna Ki, ya que a estas alturas resulta imposible contar con un reserva para el espectáculo.

"Será una semifinal de seis participantes. Hemos tenido que modificar las bases ante notario", ha explicado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación: "No se ha producido ningún tipo de polémica, crítica o reproche desde este lado". Asimismo, desde la Corporación pública han indicado que "es una decisión que ha tomado y todos sus compañeros la respetan, le tienen mucho cariño".

Cabe recordar que la baja de Luna Ki ha provocado que las dos semifinales estén descompensadas en cuanto a número de concursantes. Una situación que no preocupa a los aspirantes que se jugarán el pase a la final durante la noche del miércoles. "Estamos concentrados en las actuaciones. Que haya una persona más en la otra semifinal no está en mi mente", ha explicado Marta Sango. "Competimos contra nosotros mismos", ha aportado por su parte Gonzalo Hermida.