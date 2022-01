'El debate de las tentaciones' reunió anoche en plató a las chicas que llegaron a la final: Tania, Zoe, Rosario y Gal·la. Las cuatro recordaron las últimas hogueras que vivieron con sus parejas y el resultado de las mismas. Sin embargo, las miradas se centraron en la primera de ellas, ya que el programa desveló un spoiler del reencuentro seis meses después que se emite esta noche.

Tania recordó entre lágrimas cuando dejó a Alejandro en la hoguera: "No me quitaba la conversación que debía tener con él para que entendiera que se estaba equivocando. Me fui sola pero tenía esa duda. No vi lo que necesitaba de Alejandro, un 'te entiendo', un 'perdóname', y vi que era imposible entendernos", expresó.

En el plató le preguntaron acerca de la prueba que le gastó Alejandro, que se inventó que había tenido una última cita en el reality y se había acostado con ella, solo para ver cómo reaccionaba Tania: "Eso me demostró que seguía igual que cuando empezó. Me lo esperaba sincero y su intención fue castigarme y hacerme daño. Así que eso también me hizo tomar la decisión final", dijo ella.

"Él no supo entender lo que yo necesitaba. Tengo claro que hay actitudes mías que podría haber evitado, pero a mí lo que me molesta de Alejandro son sus formas tan despectivas", reconoció Tania, que se tuvo que enfrentar a la opinión de los colaboradores. Ellos no entendían que no hubiera visto antes la forma en la que Alejandro la trataba.

"Hasta que entramos a la isla nuestra relación era muy tranquila, pero cuando ve que me puede gustar alguien él se expresa así. Era algo que no conocía de él. Sabía que tenía temperamento e impulsividad pero nunca conmigo. He visto actitudes machistas ahí, antes no", reconoció.

El programa también mostró unas imágenes inéditas que muestran a Alejandro fuera de sí tras enterarse de su ruptura con Tania. El joven rompió a llorar con rabia: "¿Para qué he venido yo aquí, tío?", soltaba. Ella respondía al ver el vídeo: "Me duele, pero me doy cuenta de que solo es él. Solo ve su dolor. Nunca hace autocrítica".

Finalmente, el programa desvelaba su spoiler más esperado por la audiencia. En el reencuentro que todos los protagonistas de la cuarta edición tuvieron seis meses después de su paso por la isla, Alejandro y Tania confirman lo que para muchos era un secreto a voces: siguen juntos.